Tremiti Music Festival, si parte il 28 agosto: il programma

Da giovedì 28 a sabato 30 agosto 2025 è in programma l’ottava edizione del Tremiti Music Festival, promossa da Regione Puglia e Puglia Culture a valere su Fondi di Coesione Italia 21-27 Puglia, cofinanziata dall’Unione Europea, in collaborazione con il Comune delle Isole Tremiti e il coordinamento artistico di Roberto Ottaviano, il festival che celebra il connubio tra musica e natura nello scenario incontaminato delle Isole Tremiti con Bungaro e Raffaele Casarano, Maria Pia De Vito, Chiara Civello e La Niña (ingresso gratuito sino ad esaurimento posti disponibili per informazioni pugliasounds.it).

Mercoledì 27 agosto alle 20.30, terrazza dell’Hotel Eden di San Domino, il Tremiti Music Festival ospita una performance multidisciplinare, introdotta dai saluti istituzionali di Paolo Ponzio, presidente Puglia Culture, che spazierà tra musica, poesia e installazioni visive e rappresenta la seconda tappa della residenza artistica che unisce la Puglia e le Isole del Canale (Regno Unito) nata dalla collaborazione tra Puglia Culture, ArtHouse Jersey, Guernsey Arts e il sostegno del Comune delle Isole Tremiti. L’appuntamento rientra nelle attività promosse da AVL Tek di Foggia nell’ambito del progetto “Islands of Communication – Dialoghi Interrotti, Connessioni Possibili”, una profonda riflessione sulla comunicazione nel mondo contemporaneo, dove la sovrainformazione spesso genera isolamento. Le isole, sia quelle del Canale che le Tremiti, non sono solo i luoghi fisici della residenza, ma diventano metafore di questa condizione: spazi di apparente isolamento che, grazie all’arte, si trasformano in luoghi di connessione e dialogo. Gli artisti coinvolti nella residenza sono Katie Elizabeth Bastiman (musicista e poetessa), Oliver Charles Le Gresley (performer, installazioni e video-installazioni) e Emily Linane (musicista) dalle Isole del Canale e Mariangela Conte (attrice, regista e performer), Alberto Curci (danzatore e coreografo) e Pasquale “Oa” Pilone ( performer, installazioni e video-installazioni) dalla Puglia.

Il festival si apre giovedì 28 agosto, ore 21.30 in Piazza Sandro Pertini – Isola di San Domino, con Bungaro e Raffaele Casarano che presentano Canzoni in Bianco e Nero, sul palco Tony Bungaro – voce e chitarra, Raffaele Casarano – sax, Alessandro Monteduro – percussioni. Un viaggio tra suoni, storie e parole che si trasformeranno in un’esperienza in bianco e nero, toccando le corde più profonde delle emozioni.

Venerdì 29 agosto doppio set in Piazza Sandro Pertini – Isola di San Domino. Alle ore 21.30 Maria Pia De Vito Dreamers Trio, sul palco Maria Pia De Vito – voce, Julian Oliver Mazzariello – pianoforte, Enzo Pietropaoli – contrabbasso. Un concerto che celebra le grandi icone della musica americana Paul Simon, David Crosby, Bob Dylan, Tom Waits e Joni Mitchel. A proposito del concerto Maria Pia De Vito dichiara: “Sono brani storici e attualissimi, in questo complesso presente, per contenuti e intenzioni, siano essi incentrati in disarmanti e disarmate riflessioni sul proprio privato, o nella professione di una critica mordace della società e della politica, rappresentano in sé espressioni di una ispirata idea di un mondo giusto”.

Alle ore 22.30 Chiara Civello presenta Acustica, sul palco Chiara Civello – voce e pianoforte, Livia De Romanis – violoncello, Marco Acquarelli – chitarra. Il progetto Acustica è un’intima esplorazione dell’impermanenza, dove la musica diventa meditazione tra improvvisazione e canzone. Pochi strumenti e qualche incursione di elettronica dipingono paesaggi sonori che nascono e si dissolvono, seguendo un ritmo che sfida la linearità, come frammenti di pensieri incompiuti. La voce inconfondibile di Chiara Civello, fragile e potente al tempo stesso, racconta la vulnerabilità, un’emozione che ci avvicina alla nostra essenza più profonda.

Infine sabato 30 agosto, ore 21.30 Piazza Sandro Pertini – Isola San Domino, arriva La Niña con una tappa del Furèsta Tour, sul palco Carola Moccia voce; Alfredo Maddaluno – chitarra, mandolino, percussioni, Francesca Del Duca – voci e percussioni, Lydia Palumbo – voci e tamburelli, Denise Di Maria – chitarra, voci e tamburelli. Progetto solista di Carola Moccia, cantautrice e produttrice classe 1991, impegnata nel dialogo tra tradizione e musica del presente. Tra sperimentazione e ibridazione – utilizzando come tramite la lingua estremamente evocativa e potente della sua città, Napoli – la sua ricerca spazia dal canto alla scrittura, dal teatro al cinema, dalla danza alle arti figurative. Presenta dal vivo il fortunato Furèsta (BMG), che ha riscosso uno straordinario successo di pubblico e critica aggiudicandosi la Targa Tenco 2025 come miglior album in dialetto, progetto dall’impianto corale che affonda le sue radici nella tradizione della musica popolare napoletana, offrendo una visione che mescola innovazione e heritage.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili, dettagli e informazioni su www.pugliasounds.it Per raggiungere le isole Tremiti http://www.alidaunia.it/ – https://www.traghettiper-tremiti.it/