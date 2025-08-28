GIOVEDì, 28 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,396 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,396 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Non solo caro ombrelloni, a Bari aumentano anche i prezzi degli hotel

Tra le città italiane con i maggiori rincari negli ultimi quattro anni

Pubblicato da: Nicola Lucarelli | Mer, 27 Agosto 2025 - 16:36
Hotel Reception
  • 55 sec
villaggiodelgusto.com

Non solo le spiagge: a Bari anche le tariffe degli hotel registrano un aumento significativo. Secondo l’ultimo studio dell’Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat, i prezzi dei servizi di alloggio in città sono aumentati dell’1,8% rispetto a luglio 2024, leggermente sopra la media nazionale (+1,3%). Un dato apparentemente contenuto, ma che nasconde incrementi significativi se confrontati con il periodo pre-crisi: dal 2021, infatti, gli alberghi e le strutture ricettive baresi hanno subito un aumento complessivo del 44%, collocando Bari tra le città italiane con i maggiori rincari negli ultimi quattro anni.

La tendenza nazionale mostra differenze marcate: città come Lucca, Caserta e Rimini guidano la classifica degli aumenti su base annua, mentre Venezia, Milano e Firenze segnano rialzi record dal 2021, con aumenti superiori al 50%. Al contrario, alcune città restano relativamente economiche: Massa-Carrara, Trapani e Parma registrano gli incrementi più contenuti nel lungo periodo.

Secondo l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, «i rincari degli alberghi, sommati a quelli di altri servizi turistici e ai costi delle vacanze, costringono molti italiani a ridurre la durata delle ferie o a rinunciarvi del tutto, soprattutto considerando che i salari restano stagnanti».

A Bari, come in molte altre località turistiche, la crescita dei prezzi si riflette quindi non solo sul portafoglio dei turisti, ma anche sulla competitività del settore, con la sfida di mantenere alta l’affluenza senza scoraggiare i visitatori con tariffe eccessive.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Lavoro

Adisu Puglia, dal primo settembre personale...

Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil comunicano la proclamazione dello...
- 28 Agosto 2025
Dalla città

A Bari torna l’aperitivo ecologico: birra...

Dopo il successo del primo appuntamento, domani – venerdì 29 agosto...
- 28 Agosto 2025
Eventi , Sport

Ronaldinho a Barletta, è febbre da...

L’attesa è finita: Ronaldinho è atterrato a Bari e ha subito...
- 28 Agosto 2025
Attualità

Tommy Parisi e il caso del...

Dopo due anni di silenzio, sul profilo Facebook di Tommy Parisi...
- 28 Agosto 2025