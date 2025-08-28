Carcassa di gatto abbandonata in un bidone, indagini nel Barese

È stato rinvenuto ad Adelfia, nella mattinata di oggi, 28 agosto, il corpo senza vita di un gatto abbandonato all’interno di un bidone vuoto di vernice. Sul caso è intervenuto il NOGEZ Bari – Comando Provinciale Guardie Ecozoofile, che ha ricostruito l’accaduto.

“È stato rinvenuto un povero gatto, deceduto, adagiato in un bidone vuoto di vernice. Vogliamo pensare che sia stato messo lì da qualcuno di buon cuore che ha trovato l’animale investito e ha voluto evitare che venisse schiacciato lungo la strada. Fermo restando il fatto che non è un’operazione corretta lasciare una carcassa dinanzi a un’abitazione privata. Va chiamata la Polizia Locale che attiverà il servizio di recupero carcasse. Il gatto è privo di microchip e presenta una rasatura sotto il collo come si usa quando si prepara l’animale per un prelievo del sangue. È un gatto adulto, maschio, tigrato. La carcassa verrà rimossa. Si potrebbe ipotizzare che possa trattarsi anche di un atto intimidatorio. Si stanno raccogliendo informazioni”.

Foto Facebook Nogez Bari