In auto con un chilo di hashish, arrestati due baresi nel Brindisino

Un’operazione dei carabinieri di Carovigno ha portato al sequestro di dieci chili di hashish, due arresti e una denuncia a piede libero. Il blitz è scattato la sera del 22 agosto, quando una pattuglia ha fermato una Fiat Panda in località Lamaforca. Alla guida c’era un 63enne di Bari, pensionato e incensurato, trovato con un chilo di stupefacente suddiviso in dieci cilindri nascosti nell’abitacolo.

Gli accertamenti successivi hanno condotto i militari a una casa mobile situata in un villaggio turistico della zona, utilizzata da due giovani conviventi, anche loro baresi: un 27enne già noto alle forze dell’ordine e una 26enne incensurata. Con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di finanza di Brindisi, è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di altri nove chili di hashish, nascosti in un borsone, insieme a 1.850 euro in contanti.

Il materiale rinvenuto, compresa l’autovettura utilizzata per il trasporto, è stato sottoposto a sequestro. Il 63enne e il 27enne sono stati arrestati e condotti nel carcere di Brindisi, mentre la 26enne è stata denunciata a piede libero. Tutti dovranno rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio. In una nota diffusa dal Comando provinciale dei carabinieri, si sottolinea che l’operazione rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa e, in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti in provincia di Brindisi.

Foto di repertorio