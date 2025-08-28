Click da tutto il mondo per il concerto del pianista coreano Yunchan Lim al Petruzzelli

Click da tutto il mondo per l’acquisto del biglietto per il concerto del pianista di fama mondiale Yunchan Lim, ultimo vincitore del Concorso Van Cliburn, il cui video della finale su YouTube ha avuto 17 milioni di visualizzazioni.

Grande attesa per l’artista coreano di fama mondiale che ha scelto Bari come città del suo debutto italiano con orchestra e si esibirà al Teatro Petruzzelli domani alle 20.30, in un grande concerto, straordinario e fuori abbonamento.

Le vendite online dei biglietti sono partite il 16 luglio ed in pieno agosto ha visto una impennata di click delle vendite on line, e ha registrato acquisti da tutto il mondo: non solo numerose città italiane fra cui Roma, Torino, Genova, Napoli, Cagliari e Milano, ma anche Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Olanda, Germania, Spagna, Lituania, Polonia e naturalmente Korea, il suo Paese natale dove sono nati numerosi gruppi social dei suoi fan che lo seguono dappertutto ed in queste ore rilanciano le notizie dedicate alla sua presenza al Teatro Petruzzelli.

Un dato positivo per la città, la cui offerta culturale fa di Bari, e del Teatro Petruzzelli, una meta oramai irrinunciabile di un turismo culturale qualificato, cui associare la voglia di vivere anche i luoghi significativi ed attrattivi dal punto di vista paesaggistico e di beni culturali.

“La proposta della Fondazione Petruzzelli si conferma di altissima qualità -dichiara il Sindaco di Bari e Presidente della Fondazione Vito Leccese – e capace di imporsi sullo scenario culturale mondiale. Oltre all’orgoglio cittadino di questo risultato, il nostro impegno come Comune di Bari è continuare a sostenere la qualità e l’offerta culturale del Teatro Petruzzelli. Un luogo che deve diventare il perno intorno al quale può incardinarsi una nuova visione artistica della città, determinando un nuovo sviluppo turistico legato alla proposta culturale. Ci apprestiamo quindi ad accogliere Yunchan Lim e tutto il suo pubblico che speriamo possa trovare a Bari una città bella, accogliente e funzionale, di cui innamorarsi come la amiamo tutti noi”.

L’Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretta da Martijn Dendievel avrà l’onore di accompagnare Yunchan Lim in un programma di Wolfgang Amadeus Mozart, Ouverture, dall’opera “Le nozze di Figaro“, di Béla Bartók, Concerto n. 3, in Mi maggiore, per pianoforte e orchestra, BB 127, di Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 7, in La maggiore, op. 92.

Martijn Dendievel è vincitore del German Conductors’ Award 2021, della Tonhalle Orchestra Zürich e della Paavo Järvi Conductors Academy, nonché finalista premiato della LSO ‘Donatella Flick’ Competition e della ICCR Rotterdam Competition. Appassionato di musica contemporanea in aggiunta al repertorio, è attualmente Direttore Principale designato della Symfonieorkest Vlaanderen. Dalla prima esperienza di direzione avvenuta a soli 11 anni, ha guidato molte delle più grandi compagini orchestrali internazionali.

Da quando nel 2022, Yunchan Lim a soli 18 anni, è diventato il più giovane ad aver mai vinto l’oro al Concorso Pianistico Internazionale Van Cliburn, la sua ascesa verso la fama internazionale è stata fulminea. Negli anni successivi a questo importante traguardo ha debuttato con successo al fianco delle orchestre come le Filarmoniche di New York, Los Angeles, Monaco e Seul, e con le orchestre di Chicago, Lucerna, BBC, Boston e Tokyo, tra le altre. I suoi recital si sono svolti alla Carnegie Hall di New York, al Verbier Festival, alla Wigmore Hall di Londra, al Concertgebouw di Amsterdam e alla Suntory Hall di Tokyo.