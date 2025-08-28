Ronaldinho a Barletta, è febbre da “Jogo dos Famosos”

L’attesa è finita: Ronaldinho è atterrato a Bari e ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi pugliesi, accorsi numerosi per salutarlo al suo arrivo. L’ex fuoriclasse brasiliano sarà la stella del «Jogo dos Famosos», la sfida spettacolare in programma domani sera alle 20.30 allo stadio «Puttilli» di Barletta. In campo si affronteranno due formazioni da sogno: da un lato la selezione verdeoro guidata dal campione del “Joga Bonito”, dall’altro un team italiano composto da campioni del mondo e leggende del calcio.

La squadra brasiliana potrà contare su nomi di grande prestigio, da Maicon ad Aldair, fino a Hernanes, Gamarra e Antonio Carlos Zago. Accanto a loro tanti ex protagonisti del calcio internazionale, tra cui Amaral, Athirson, Assis e Rafinha. Non mancherà Francisco Govinho Lima, tra i promotori dell’evento, che ha sottolineato la straordinaria accoglienza ricevuta dalla città di Barletta.

La formazione italiana non sarà da meno: i campioni del mondo 2006 Vincenzo Iaquinta, Cristian Zaccardo e Marco Amelia, l’intramontabile Fabio Quagliarella e altri ex azzurri come Angelo Di Livio, Stefano Eranio, Diego Fuser, Nicola Legrottaglie e Max Tonetto. In campo anche volti noti del calcio brasiliano approdati in Italia come Jeda e Reginaldo, oltre a diversi protagonisti pugliesi, tra cui il barlettano doc Gaetano Zingrillo.

Un appuntamento che promette emozioni e spettacolo, capace di riportare per una sera in Puglia i lampi di classe di Ronaldinho e il fascino intramontabile del calcio giocato dalle sue leggende.

Foto Pagina Facebook ufficiale Ronaldinho Gaúcho