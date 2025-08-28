Tragedia nelle campagne di Cerignola, morto agricoltore

Un drammatico incidente si è verificato nelle campagne di Cerignola, lungo la strada provinciale 91. Un agricoltore, alla guida di un trattore, ha perso la vita dopo che il mezzo agricolo si è ribaltato improvvisamente, schiacciandolo. L’allarme è scattato immediatamente, ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, avvenuto in prossimità della sede stradale, mentre la vittima si trovava all’interno di un fondo agricolo. Per recuperare il corpo e mettere in sicurezza l’area si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Cerignola, supportati da un’autogru inviata da Foggia.