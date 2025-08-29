VENERDì, 29 AGOSTO 2025
Bari, necessari interventi per pineta San Francesco. I residenti: “Più attenzione al verde”

Una struttura è collassata e non viene riparata da due mesi

Pubblicato da: redazione | Ven, 29 Agosto 2025 - 09:18
pineta san francesco
  2 sec
Una struttura collassata che necessita di intervento, ma che è rimasta così da circa due mesi. Senza che nessuno sia mai intervenuto. Sono quindi gli stessi residenti del Municipio 3 a chiedere interventi all’amministrazione comunale.

“Vi voglio comunicare questo disagio nella pineta San Francesco (lato mare) – spiegano quindi in un post pubblicato sul gruppo Il nostro Municipio 3 – La struttura che vedete in foto è da riparare per la sicurezza dei cittadini che frequentano la Pineta”. Il problema – assicurano –  persiste già da due mesi. Ma la multiservizi  fa dei sopralluoghi nei polmoni verdi della città? Questo è rivolto al sindaco che ci tiene molto alla cura del verde. E concludono: “Noi tutti del Municipio 3 vogliamo più attenzione da parte dell’amministrazione nelle aree verdi”.

(foto Facebook)

