Bari, necessari interventi per pineta San Francesco. I residenti: “Più attenzione al verde”

Una struttura collassata che necessita di intervento, ma che è rimasta così da circa due mesi. Senza che nessuno sia mai intervenuto. Sono quindi gli stessi residenti del Municipio 3 a chiedere interventi all’amministrazione comunale.

“Vi voglio comunicare questo disagio nella pineta San Francesco (lato mare) – spiegano quindi in un post pubblicato sul gruppo Il nostro Municipio 3 – La struttura che vedete in foto è da riparare per la sicurezza dei cittadini che frequentano la Pineta”. Il problema – assicurano – persiste già da due mesi. Ma la multiservizi fa dei sopralluoghi nei polmoni verdi della città? Questo è rivolto al sindaco che ci tiene molto alla cura del verde. E concludono: “Noi tutti del Municipio 3 vogliamo più attenzione da parte dell’amministrazione nelle aree verdi”.

(foto Facebook)