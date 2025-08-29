VENERDì, 29 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,402 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,402 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, la storia di Archi è a lieto fine: è stato consegnato al suo proprietario

La sua storia era rimbalzata sui social

Pubblicato da: redazione | Ven, 29 Agosto 2025 - 09:16
IMG_20250823_113027_491
  • 55 sec
villaggiodelgusto.com

“Archi è stato riconsegnato al legittimo proprietario. E questo è tutto ciò che abbiamo da dire su questa storia”. Con queste poche parole pronunciate dal canile sanitario si conclude con un lieto fine la triste vicenda del thai Ridgeback, che ha perso per qualche giorno il so padrone. Il giallo era cominciato sabato scorso quando un turista di nazionalità straniera e scomparso dopo aver consumato in un bar nei pressi di piazza Diaz lasciando legato al tavolo il suo cane. Non sono noti, al momento, i dettagli dell’accaduto. Il caso è rimbalzato sui social e commosso parecchi.

Si trattava di un maschio con microchip estero che dopo essere stato abbandonato si trovava nel canile.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Puglia, ancora caldo oggi. Ma ma...

Brutte notizie per l'ultimo weekend di estate. Per oggi secondo le...
- 29 Agosto 2025
Nazionale

In arrivo il weekend che segna...

Un weekend segnato dalla fine delle vacanze: molti italiani tornano a...
- 29 Agosto 2025
Dalla città

Bari, necessari interventi per pineta San...

Una struttura collassata che necessita di intervento, ma che è rimasta...
- 29 Agosto 2025
Dalla città

Bari, la storia di Archi è...

"Archi è stato riconsegnato al legittimo proprietario. E questo è tutto...
- 29 Agosto 2025