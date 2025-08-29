Bari, la storia di Archi è a lieto fine: è stato consegnato al suo proprietario

“Archi è stato riconsegnato al legittimo proprietario. E questo è tutto ciò che abbiamo da dire su questa storia”. Con queste poche parole pronunciate dal canile sanitario si conclude con un lieto fine la triste vicenda del thai Ridgeback, che ha perso per qualche giorno il so padrone. Il giallo era cominciato sabato scorso quando un turista di nazionalità straniera e scomparso dopo aver consumato in un bar nei pressi di piazza Diaz lasciando legato al tavolo il suo cane. Non sono noti, al momento, i dettagli dell’accaduto. Il caso è rimbalzato sui social e commosso parecchi.

Si trattava di un maschio con microchip estero che dopo essere stato abbandonato si trovava nel canile.