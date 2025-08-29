Bari, rifiuti da cantiere sull’area pedonale: scatta la multa

Intervento nella notte della Polizia Locale di Bari in via Sparano, all’incrocio con via Calefati, dove gli agenti hanno sanzionato conducenti e operai che da tempo utilizzavano l’area pedonale per il carico e scarico di merce destinata ai negozi della zona.

Durante i controlli, è emerso che gli operai impegnati nella ristrutturazione di un locale avevano occupato gran parte della strada con rifiuti edili e non, accatastati in attesa del recupero da parte di una ditta convenzionata. Una situazione che ostacolava la viabilità e deturpava l’area pedonale. Sono scattate sanzioni per violazioni al Codice della strada, per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione e, a carico del responsabile dei lavori, per infrazioni all’articolo 256 del Testo unico ambientale.