Puglia, ancora caldo oggi. Ma ma nel weekend arrivano temporali

Nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio di oggi

Pubblicato da: redazione | Ven, 29 Agosto 2025 - 09:21
Brutte notizie per l’ultimo weekend di estate. Per oggi secondo le previsioni di 3bmeteo.com un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. “Nello specifico su Daunia e Tavoliere cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; su murge, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4450 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da poco mosso a mosso.

RIMONTA ANTICICLONICA CON CALDO IN INTENSIFICAZIONE. NUOVA FASE INSTABILE TRA 29 E 30 AGOSTO – Sulle nostre regioni, Puglia, Molise e Basilicata, è atteso un più deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, con conseguente aumento delle temperature. Durante la giornata di sabato, tuttavia, è attesa una nuova parentesi instabile, con fenomeni anche a carattere temporalesco.

