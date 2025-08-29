VENERDì, 29 AGOSTO 2025
Sicurezza e innovazione, il Politecnico di Bari lancia un master di II livello

Le domande di ammissione potranno essere presentate fino alle ore 23.59 di lunedì 1° settembre 2025.

Pubblicato da: redazione | Ven, 29 Agosto 2025 - 13:39
student center politecnico bari
  • 54 sec
villaggiodelgusto.com

Sicurezza e innovazione, il Politecnico di Bari lancia un master di II livello. È stato pubblicato sul sito ufficiale, con decreto del rettore n. 902 del 31 luglio 2025, il bando di selezione per l’ammissione al master di II livello in Ingegneria della Sicurezza per l’anno accademico 2024/2025.

Il percorso formativo, nato dalla collaborazione con Inail Puglia e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, punta a formare professionisti con competenze tecniche avanzate e capacità operative in grado di gestire in maniera innovativa e integrata la sicurezza, sia nell’ambito delle libere professioni sia all’interno delle pubbliche amministrazioni. Le domande di ammissione potranno essere presentate fino alle ore 23.59 di lunedì 1° settembre 2025.

