Bari, a Torre a Mare giornata di solidarietà: riparte “la spesa sospesa”

Con quasi 850mila persone in povertà relativa che fanno fatica a comprare cibo e medicine e oltre 30mila bambini di età inferiore ai 15 anni che hanno bisogno di essere assistiti e sono a forte rischio di povertà, disagio e anche dispersione scolastica, riparte in Puglia la ‘Spesa Sospesa’. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, che in occasione delle ‘Notti Gialle’ a Torre a Mare in Piazzetta della Torre il 30 agosto con inizio alle ore 17,30 ed il 31 agosto per l’intera giornata, proprio quando ricorre la Giornata Internazionale della Solidarietà, fa ripartire la ‘Spesa Sospesa’ per aiutare a combattere le nuove povertà.

La Spesa sospesa – spiega Coldiretti Puglia – offre la possibilità ai consumatori di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore dei più bisognosi, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100% italiani.

Sono oltre 10 milioni i chili di cibo per le famiglie bisognose raccolti negli ultimi sei anni dagli agricoltori della Coldiretti attraverso la Spesa sospesa nei mercati contadini di Campagna Amica in tutta Italia.