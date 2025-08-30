Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita gravemente questa mattina in un incidente in provincia di Taranto, sulla strada che collega Ginosa a Ginosa Marina, dove si sono scontrate un’Audi e una Fiat Panda.
Nell’impatto, una delle due auto ha preso fuoco e il conducente è rimasto intrappolato all’interno dei veicolo ed è stato carbonizzato dalle fiamme. La persona ferita gravemente viaggiava a bordo dell’altra auto.
Tragedia sulle strade del Tarantino: un morto e un ferito grave in un incidente
Vittima intrappolata nel veicolo, carbonizzata dalle fiamme
