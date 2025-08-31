A Bari un corso di educazione finanziaria per 60 studentesse

Cinque giorni, 12 lezioni, quattro business & networking lunch con manager e professionisti, altrettanti incontri con imprenditrici di successo e un mini-hackathon per mettere in pratica le competenze acquisite sulle basi dell’economia e della finanza, ma anche sulla capacità di lavorare in gruppo. Sono i numeri di Effe summer camp Bari, il primo campo estivo di educazione finanziaria e all’imprenditorialità per ragazze adolescenti ideato nel 2023 dall’università Milano-Bicocca e realizzato, nel 2025, nel capoluogo pugliese in partnership con Invitalia e il dipartimento di Scienze politiche e il Centro di apprendimento permanente dell’università Aldo Moro.

Il camp sarà ospitato proprio dall’ateneo barese dal primo al 5 settembre prossimi e sarà destinato a 60 studentesse nate tra il 2007 e il 2009 selezionate su oltre 200 candidature provenienti da Puglia, Basilicata, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna. Le giovani frequenteranno gratuitamente un progetto formativo riconosciuto come 40 ore di Pcto scolastico (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) che punta ad aumentare competenze personali, finanziarie e imprenditoriali delle partecipanti. Tra esperienze immersive, progettazione in team, dialogo diretto con docenti universitarie e imprenditrici, le studentesse scopriranno non solo come si lavora a un business plan, come funziona la progettazione di obiettivi smart, le modalità di accesso ai finanziamenti d’impresa o quali sono le basi della comunicazione d’impresa e gli strumenti della negoziazione, ma avranno la possibilità di presentare la propria idea imprenditoriale in un pitch finale. Effe summer camp, per la prima volta al Sud dopo due edizioni all’università Milano-Bicocca, è realizzato nell’ambito del Programma imprenditoria femminile finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del Pnrr.