Apre il terminal bus a Bari: nuove regole di viabilità

Dal prossimo 8 settembre, con l’avvio del nuovo Terminal Bus su via Capruzzi, entreranno in vigore modifiche alla viabilità tra corso Benedetto Croce e il sottovia Quintino Sella.

Tra le principali novità: divieto di fermata per gli autobus non di trasporto pubblico locale, nuove aree di sosta a pagamento e a tempo limitato per chi accompagna o preleva passeggeri, spazi dedicati ai taxi e veicoli per persone con difficoltà motoria, oltre a un attraversamento pedonale semaforizzato e una nuova rotatoria all’incrocio con via Petroni.

La sosta a pagamento sarà attiva nei giorni feriali dalle 8.30 alle 20.30 (1 euro/ora), mentre fuori orario resterà gratuita. La gestione dei parcometri e il controllo dei pagamenti saranno affidati ad Amtab. Le modifiche entreranno in vigore con l’installazione della segnaletica temporanea.

Qui i dettagli dell’ordinanza dirigenziale:

– l’istituzione del divieto di fermata agli autobus, con eccezione di quelli destinati al trasporto pubblico locale della Città di Bari, su via Capruzzi ambo i lati, nel tratto stradale compreso tra corso Benedetto Croce e il sottovia Quintino Sella

– l’istituzione di spazi di sosta a pagamento senza custodia in via Capruzzi nei seguenti tratti stradali:

1. Lato sud nel tratto compreso tra il civ. 248 e via Giulio Petroni, sosta a pettine

2. Lato sud nel tratto compreso tra Largo Sorrentino e Corso Benedetto Croce, sosta a 45°

3. Lato nord nel tratto compreso tra Largo Sorrentino e Corso Benedetto Croce, sosta in linea

– l’istituzione di n. 10 spazi per autovetture a pettine in corrispondenza dei civici 240 – 248 di via Capruzzi lato sud, sui quali la sosta sarà consentita con limitazione del tempo, regolata con disco orario, per un tempo massimo di quindici minuti, al fine di offrire una sosta breve ai conducenti che accompagnano i propri congiunti al Terminal bus o prelevano passeggeri dalla stessa

– l’istituzione di n. 10 spazi per autovetture a pettine in corrispondenza dei civici 184-176 di via Capruzzi lato sud, sui quali la sosta sarà consentita con limitazione del tempo, regolata con disco orario, per un tempo massimo di quindici minuti, al fine di offrire una sosta breve ai conducenti che accompagnano i propri congiunti alla Stazione Ferroviaria o prelevano passeggeri dalla stessa

– l’istituzione di n. 3 spazi per autovetture in linea in corrispondenza dei civici 180-186 di via Capruzzi lato nord, sui quali la sosta sarà consentita con limitazione del tempo, regolata con disco orario, per un tempo massimo di quindici minuti, al fine di offrire una sosta breve ai conducenti che accompagnano i propri congiunti alla Stazione Ferroviaria o prelevano passeggeri dalla stessa

– l’istituzione di 4 aree di stazionamento parallelo riservato alle autovetture con conducente per lo svolgimento del servizio di piazza (TAXI) in corrispondenza dell’accesso alla Stazione Centrale in via Capruzzi; g) Istituzione di n. 4 spazi di sosta riservata ai veicoli a servizio di persone con difficoltà motoria su via Capruzzi lato sud nel tratto stradale compreso tra i civici 190 e 186

– l’istituzione di una rotatoria all’intersezione tra via G. Capruzzi e via G. Petroni:

1. I veicoli in ingresso devono dare precedenza ai veicoli già circolanti all’interno della rotatoria

2. La circolazione all’interno della rotatoria avviene in senso antiorario

– l’stituzione di un attraversamento pedonale semaforizzato in corrispondenza dell’accesso alla stazione Centrale in via Capruzzi in prossimità del civ. 194 B:

1. l’impianto semaforico sarà attuato dalla corrente di traffico pedonale a chiamata mediante pulsante

– l’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli e divieto di fermata nelle corsie di ingresso ed uscita dal Terminal di via Capruzzi.