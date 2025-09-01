LUNEDì, 01 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,469 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,469 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Gallipoli, sequestrati oltre 100 chili di pesce: multa da 12mila euro

Prodotti privi di requisiti di tracciabilità ed etichettatura

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Settembre 2025 - 10:52
finanza
  • 18 sec
villaggiodelgusto.com

Durante i controlli, all’interno di un’attività commerciale specializzata nella conservazione e vendita di prodotti ittici, i militari della Sezione Operativa Navale di Gallipoli – con il supporto del personale ASL del Dipartimento di Prevenzione e Igiene di Lecce – hanno sequestrato circa 100 kg di pesce privo dei requisiti di tracciabilità ed etichettatura, in violazione delle normative comunitarie e nazionali sulla sicurezza alimentare.

Il controllo compiuto a Gallipoli ha portato alla contestazione di una sanzione amministrativa per circa 12mila euro. Secondo quanto verificato dai sanitari, i prodotti ittici erano comunque idonei al consumo umano: per questo, su disposizione delle autorità, sono stati donati a di-verse associazioni caritatevoli del territorio, tra cui la Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli.

Il controllo rientra nell’ambito di una più ampia strategia di vigilanza messa in atto dal Repar-to Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, che intensifica il presidio del terri-torio salentino per garantire legalità, tutela dell’ambiente e sicurezza alimentare.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Lavori sulla Bari-Taranto: da oggi tornano...

Da oggi tornano a circolare, come da cronoprogramma, i treni sulla...
- 1 Settembre 2025
Cronaca

Bari, tir a fuoco sulla tangenziale

Per cause in corso di accertamento un tir è andato a...
- 1 Settembre 2025
Attualità

Dai rifiuti nelle campagne allo stop...

Dai rifiuti alle buone pratiche in campagna fino allo stop al...
- 1 Settembre 2025
Bari , Calcio , Sport

Bari, rinforzo in difesa: ufficiale l’arrivo...

Nuovo rinforzo per il Bari di mister Caserta: la società biancorossa...
- 1 Settembre 2025