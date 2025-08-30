Bari, accoltellamento in piazza Umberto: è allarme

Ancora un episodio di violenza in piazza Umberto. Questa volta in piena mattinata. E’ accaduto intorno alle 10 quando, al termine di un litigio tra un gruppo di quattro persone, sempre stranieri, un uomo sarebbe stato accoltellato. Il ferito è stato portato al Policlinico. Sul posto la polizia che avrebbe proceduto anche ad arrestare il responsabile dell’aggressione.