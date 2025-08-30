Ancora un episodio di violenza in piazza Umberto. Questa volta in piena mattinata. E’ accaduto intorno alle 10 quando, al termine di un litigio tra un gruppo di quattro persone, sempre stranieri, un uomo sarebbe stato accoltellato. Il ferito è stato portato al Policlinico. Sul posto la polizia che avrebbe proceduto anche ad arrestare il responsabile dell’aggressione.
Bari, accoltellamento in piazza Umberto: è allarme
Al culmine di un litigio
I consumi delle famiglie non aumentano:...
Altro che boom dei consumi: da quasi vent’anni la spesa delle...
Bari, accoltellamento in piazza Umberto: è...
Ancora un episodio di violenza in piazza Umberto. Questa volta in...
Bari, al via nuova stagione per...
È pronta a ripartire la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica della Città...
In Puglia agosto finisce con la...
Chi vive nelle regioni settentrionali ha spesso la sensazione che l'estate...