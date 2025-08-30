SABATO, 30 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,438 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,438 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, accoltellamento in piazza Umberto: è allarme

Al culmine di un litigio

Pubblicato da: redazione | Sab, 30 Agosto 2025 - 17:13
polizia
  • 27 sec
villaggiodelgusto.com

Ancora un episodio di violenza in piazza Umberto. Questa volta in piena mattinata. E’ accaduto intorno alle 10 quando, al termine di un litigio tra un gruppo di quattro persone, sempre stranieri, un uomo sarebbe stato accoltellato. Il ferito è stato portato al Policlinico. Sul posto la polizia che avrebbe proceduto anche ad arrestare il responsabile dell’aggressione.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

I consumi delle famiglie non aumentano:...

Altro che boom dei consumi: da quasi vent’anni la spesa delle...
- 30 Agosto 2025
Cronaca

Bari, accoltellamento in piazza Umberto: è...

Ancora un episodio di violenza in piazza Umberto. Questa volta in...
- 30 Agosto 2025
Cultura , Eventi

Bari, al via nuova stagione per...

È pronta a ripartire la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica della Città...
- 30 Agosto 2025
Attualità

In Puglia agosto finisce con la...

Chi vive nelle regioni settentrionali ha spesso la sensazione che l'estate...
- 30 Agosto 2025