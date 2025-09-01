Incidenti stradali, morti due motociclisti nel Foggiano e nel Barese

Due motociclisti morti in Puglia. Un 57enne di San Severo (Foggia) è la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri (31 agosto) lungo la statale 673, tangenziale di Foggia. La vittima, stando a quanto si è appreso, viaggiava proprio in direzione di San Severo, quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della moto, cadendo e finendo sull’asfalto. Il mezzo avrebbe proseguito la corsa ancora per alcuni metri. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto hanno operato gli agenti della polizia locale a cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente attraverso l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Un 30enne u originario di Ostuni (Brindisi) è morto invece a cause delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 31 agosto, sulla strada che collega Monopoli ad Alberobello, in provincia di Bari. La vittima viaggiava in sella a una moto che, per cause da accertare, si è scontrata con un Suv. Il 30enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Monopoli dove è deceduto. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.