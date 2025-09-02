MARTEDì, 02 SETTEMBRE 2025
Bari, oggi riapre il botteghino del teatro Piccinni per la nuova stagione teatrale 2025/26

Si prepara ad accogliere il pubblico per "Umano Collettivo"

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Settembre 2025 - 15:41
Il Teatro Piccinni si prepara ad accogliere il pubblico per la nuova Stagione Teatrale 2025/26 “UMANO COLLETTIVO”, promossa dal Comune di Bari organizzata con Puglia Culture: 26 spettacoli, 2 festival speciali e l’introduzione di un nuovo turno di abbonamento pensato per rendere il teatro sempre più accessibile. Con “UMANO COLLETTIVO”, il Teatro Piccinni si conferma uno spazio aperto, dove le emozioni individuali si fondono in un’esperienza condivisa. In scena le fragilità e le trasformazioni del presente, tra parole, corpi, suoni e silenzi.

Grande novità di quest’anno è l’introduzione di un nuovo turno di abbonamento il mercoledì alle ore 19.30, con un prezzo ridotto, pensato per ampliare le possibilità di accesso al teatro e coinvolgere nuovi pubblici.

Dal oggi il botteghino sarà aperto dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 per garantire maggiore flessibilità e vicinanza al pubblico.

