Apulia Film Commission e la Regione Puglia alla mostra del Cinema di Venezia

Tosto: "A testimonianza della scommessa vincente della Puglia sul cinema e la cultura”

Pubblicato da: redazione | Sab, 30 Agosto 2025 - 14:13
Un prophete
  • 2 min
La Puglia protagonista alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Oltre alla prestigiosa selezione di due opere audiovisive sostenute da Apulia Film Commission e Regione Puglia, il film in concorso “Un film fatto per Bene” di Franco Maresco (film dedicato alla straordinaria figura di Carmelo Bene) e la serie internazionale in 8 episodi “Un Prophète” di Enrico Maria Artale, la Puglia sarà presente a Venezia con un’altra importante iniziativa rivolta a produttori e stakeholder internazionali.
Nella giornata di oggi  nella Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, si è tenuto l’incontro “Cinema in Puglia. Funding, Opportunities e Bifest” un appuntamento fondamentale per fare networking con enti e produttori internazionali e per presentare le opportunità e il calendario della nuova stagione cinematografica pugliese.
Presenti all’incontro insieme ad Anna Maria Tosto e Antonio Parente, rispettivamente presidente e direttore di Apulia Film Commission, Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e ambientale, Oscar Iarussi, direttore artistico del Bifest, Fabrizio Minnella, responsabile comunicazione Fondazione CON IL SUD.
“Anche quest’anno Apulia Film Commission è presente a Venezia: di nuovo a testimoniare la scommessa vincente della Puglia sul cinema e la cultura”, commenta la presidente Anna Maria Tosto.
A concludere la giornata, l’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia ha ospitato l’evento Puglia “Puglia on Screen – Gusto e set dal Cuore del Mediterraneo”.  “La Puglia è cinema, gusto, paesaggio e identità – ricorda l’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia –. Portare il nostro patrimonio enogastronomico alla Mostra del Cinema di Venezia significa dare voce a una cultura che unisce creatività, storia e tradizioni produttive”.
L’obiettivo è raccontare all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in maniera congiunta il valore della Puglia come set naturale e dove poter condividere esperienze, anche enogastronomiche, nei diversi territori che in questi anni sono stati scelti come location privilegiate per realizzare film e fiction di grande successo e che hanno contribuito a rilanciare l’identità e la riconoscibilità della Puglia in Italia e nel mondo.
