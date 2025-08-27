Terremoto politico a Polignano: il sindaco azzera la giunta comunale

Scossone politico a Polignano a Mare. Il sindaco Vito Carrieri ha deciso di azzerare la giunta comunale, revocando le deleghe agli assessori Angelo Focarelli, Joana Grasso, Antonio Pacelli, Priscilla Raguso e Francesco Muciaccia. Una mossa che, sulla carta, punta a dare un nuovo impulso all’attività amministrativa a oltre metà mandato, ma che secondo diversi osservatori potrebbe anche essere letta come un primo passo in vista delle prossime elezioni comunali, previste tra due anni.

Carrieri ha annunciato alcuni giorni di riflessione prima di ricostruire la squadra, valutando uomini e deleghe. Nel decreto sindacale con cui ha formalizzato la decisione si parla della necessità di una “verifica politica” condivisa con la maggioranza, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti interni e ridefinire eventuali relazioni con la società civile e altre forze politiche.

“Non si tratta di un atto sanzionatorio né di valutazioni personali sugli assessori – ha spiegato il primo cittadino – ma di un provvedimento necessario per rilanciare l’azione politico-amministrativa nell’esclusivo interesse della comunità”.

Nei prossimi giorni si capirà se la nuova giunta sarà una conferma degli attuali nomi o se, come trapela da indiscrezioni, ci sarà spazio per qualche cambiamento.

Foto Facebook