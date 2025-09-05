VENERDì, 05 SETTEMBRE 2025
Regionali in Puglia, sempre più vicino il si di Decaro

Ma resta il nodo Vendola

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Settembre 2025 - 18:52
decaro
  • 17 sec
villaggiodelgusto.com

Antonio Decaro è sempre più vicino ad accettare la candidatura alla presidenza della Regione Puglia per il centrosinistra, ma lo stallo politico resta. Alla vigilia della festa dell’Unità di Bisceglie – dove questa sera interverrà anche la segretaria del Pd Elly Schlein – il confronto interno al partito è serrato, con l’obiettivo di sciogliere il nodo che riguarda la presenza in lista di Nichi Vendola.

Dopo la rinuncia alla candidatura del governatore uscente Michele Emiliano, Decaro non può infatti permettersi un passo indietro rispetto al veto già posto all’ex presidente della Regione. Sul tavolo, per tentare la mediazione, è spuntata l’ipotesi di una candidatura “a tempo” di Vendola, che potrebbe dimettersi dopo l’eventuale elezione in Consiglio, aprendo così la strada a una successiva candidatura alle politiche.

L’accordo non è ancora chiuso, ma il pressing del Pd pugliese e nazionale è tutto concentrato su Decaro, considerato il nome forte in grado di tenere unito il campo largo.

