Bari, presentata la stagione del Teatro Team

Presentata la 35ma Stagione teatrale 2025/26 del Teatroteam. Una Stagione ricca di emozioni, titoli imperdibili e grandi protagonisti della scena italiana ed internazionale.

Classici intramontabili, novità, grande musica e produzioni d’eccellenza e tutto questo, poi, con l’innovazione delle due “ TeamCard Gold” e “ TeamCard Silver” ,che permettono l’acquisto al prezzo agevolato delle performance scelte e il parcheggio gratuito.

Ecco, nel dettaglio, gli Eventi del Team in ordine di data:

– 22/23 Novembre 2025 : “Sette Spose per Sette fratelli” il musical con Giulia Ottonello e Mario Ermito per la regia Luciano Cannito.

– 5 Dicembre 2025: “Benvenuti in casa Esposito” la commedia con Giovanni Esposito per la regia di Alessandro Siani.

-24/25 Gennaio 2026 : “Cantando sotto la pioggia” con Flora Canto,Martina Stella e Lorenzo Grilli per la regia di Luciano Cannito.

31 Gennaio/1° Febbraio 2026 : “La Febbre del Sabato sera” presentato dalla Compagnia della Rancia, con Simone Sassadelli e la regia di Mauro Simone.

– 7/8 Febbraio 2026: “Saranno Famosi”il musical con un cast formidabile tra cui Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario e Stefano Bontempi- Regia di Luciano Cannito.

-28 Febbraio 2026 : Nuzzo -Di Biase in “Totalmente incompatibili”scritto da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

– 7-8 Marzo 2026 : a grande richiesta ritorna Vincenzo Salemme in “Ogni promessa è debito”per la regia dello stesso Salemme.

– 14/15 Marzo 2026: Alessandro Siani in “Fake news” per la regia dello stesso Siani.