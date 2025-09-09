Bari celebra Ezio Bosso, appuntamento al Teatro Kursaal Santalucia

Sarà il Teatro Kursaal Santalucia ad accogliere sabato 13 settembre, alle ore 20.30, l’evento “La Puglia invita alla Musica. Concerto e omaggio a Ezio Bosso”, un’iniziativa che vuole ricordare il grande compositore e direttore d’orchestra scomparso nel 2020, rafforzando al contempo il legame tra l’artista e la Regione Puglia.

La serata si inserisce nel percorso che condurrà alla prima edizione del Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso, il cui bando si chiuderà a fine mese, mentre la consegna dei riconoscimenti è prevista a dicembre 2025. Il momento più simbolico dell’omaggio sarà l’intitolazione di uno dei palchi del Kursaal a Ezio Bosso, alla presenza delle assessore regionali Viviana Matrangola e Serena Triggiani, del presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio e di Tommaso Bosso, nipote del Maestro e presidente dell’omonima associazione.

Accanto a lui interverrà il regista Giorgio Verdelli, autore di celebri docufilm biografici, che insieme a Tommaso Bosso proporrà al pubblico video rari e inediti per un viaggio immersivo nella vita e nell’arte del musicista. Sul piano musicale, protagonista sarà il pianista pugliese Francesco Libetta, direttore artistico dell’evento, che suonerà sul celebre Steinway D “Il Fratellone” appartenuto a Bosso. In programma pagine di grande repertorio classico, rarità novecentesche, reinterpretazioni colte della musica popolare – come Senza fine di Cardini – e brani dello stesso Bosso, tra cui la prima esecuzione in Puglia di un movimento tratto dalla sua sinfonia Oceans.