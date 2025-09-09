Caso laurea falsa, moglie ex assessore Caracciolo chiede la messa alla prova

Carmela Fiorella, moglie dell’ex assessore regionale pugliese Filippo Caracciolo, ha chiesto di accedere alla messa alla prova nel procedimento che la vede indagata a Bari per la presunta presentazione di una laurea falsa ad Aeroporti di Puglia. La donna, che aveva vinto il bando per la posizione di responsabile delle risorse umane di AdP, è accusata di falso materiale e ideologico, truffa, truffa aggravata e falsa autocertificazione.

Secondo l’accusa, nel curriculum avrebbe indicato una laurea in Economia e management dell’Università di Bari, richiesta dal bando, al posto del titolo effettivamente conseguito nel 2012 in Scienze delle amministrazioni, che non le avrebbe consentito di partecipare alla selezione. La Procura ha espresso parere favorevole alla messa alla prova, che comporta lavori socialmente utili e il risarcimento delle parti offese individuate in Aeroporti di Puglia, Acquedotto pugliese e Università di Bari. Il fascicolo è ora nelle mani del gip che dovrà fissare un’udienza per discuterne.

Le indagini hanno riguardato anche il curriculum presentato nel 2017 all’Acquedotto pugliese, dove Fiorella fu consigliera di amministrazione fino al 2021. Anche in quell’occasione avrebbe dichiarato una laurea in Economia e un master di secondo livello alla Bocconi, mentre il titolo realmente conseguito è un master di primo livello in Organizzazione del personale. Assunta in Aeroporti di Puglia il 1° aprile scorso, diede le dimissioni due settimane dopo. Il 18 aprile, con una nota pubblica, ammise le proprie responsabilità, sottolineando che il marito fosse del tutto estraneo alla vicenda.