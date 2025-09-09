MARTEDì, 09 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,659 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,659 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Caso laurea falsa, moglie ex assessore Caracciolo chiede la messa alla prova

Assunta in Aeroporti di Puglia il primo aprile scorso, diede le dimissioni due settimane dopo

Pubblicato da: redazione | Mar, 9 Settembre 2025 - 18:35
procura uffici giudiziari bari
  • 59 sec
villaggiodelgusto.com

Carmela Fiorella, moglie dell’ex assessore regionale pugliese Filippo Caracciolo, ha chiesto di accedere alla messa alla prova nel procedimento che la vede indagata a Bari per la presunta presentazione di una laurea falsa ad Aeroporti di Puglia. La donna, che aveva vinto il bando per la posizione di responsabile delle risorse umane di AdP, è accusata di falso materiale e ideologico, truffa, truffa aggravata e falsa autocertificazione.

Secondo l’accusa, nel curriculum avrebbe indicato una laurea in Economia e management dell’Università di Bari, richiesta dal bando, al posto del titolo effettivamente conseguito nel 2012 in Scienze delle amministrazioni, che non le avrebbe consentito di partecipare alla selezione. La Procura ha espresso parere favorevole alla messa alla prova, che comporta lavori socialmente utili e il risarcimento delle parti offese individuate in Aeroporti di Puglia, Acquedotto pugliese e Università di Bari. Il fascicolo è ora nelle mani del gip che dovrà fissare un’udienza per discuterne.

Le indagini hanno riguardato anche il curriculum presentato nel 2017 all’Acquedotto pugliese, dove Fiorella fu consigliera di amministrazione fino al 2021. Anche in quell’occasione avrebbe dichiarato una laurea in Economia e un master di secondo livello alla Bocconi, mentre il titolo realmente conseguito è un master di primo livello in Organizzazione del personale. Assunta in Aeroporti di Puglia il 1° aprile scorso, diede le dimissioni due settimane dopo. Il 18 aprile, con una nota pubblica, ammise le proprie responsabilità, sottolineando che il marito fosse del tutto estraneo alla vicenda.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Barriere architettoniche, in Puglia 343mila euro...

La Regione Puglia ha stanziato quasi 343mila euro per sostenere i...
- 9 Settembre 2025
Cronaca

Mafia, al via a Bari l’udienza...

Si è aperta oggi davanti al gup del Tribunale di Bari...
- 9 Settembre 2025
Cronaca

Caso laurea falsa, moglie ex assessore...

Carmela Fiorella, moglie dell’ex assessore regionale pugliese Filippo Caracciolo, ha chiesto...
- 9 Settembre 2025
Dalla città

Troppi ricorsi sulle multe a Bari,...

La giunta comunale ha approvato oggi la delibera propedeutica alla predisposizione...
- 9 Settembre 2025