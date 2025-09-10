MERCOLEDì, 10 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,689 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,689 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Allarme siccità in Puglia, Coldiretti: “Scaffali sempre più vuoti”

Produzioni dimezzate e rincari dal campo alla tavola

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Settembre 2025 - 19:10
freepik
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

La Puglia fa i conti con una delle peggiori crisi idriche degli ultimi anni. La siccità emergenziale, iniziata già dall’inverno scorso e aggravata nei mesi estivi del 2025, ha provocato un vero e proprio crollo delle produzioni agricole, ridotte della metà. A denunciarlo è Coldiretti Puglia, che lancia l’allarme anche sul fronte dei prezzi e delle speculazioni, con scaffali sempre più vuoti e un carrello della spesa sempre più caro.

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, condotte a Bari, la forbice tra i prezzi alla produzione e quelli al dettaglio si è allargata in maniera esponenziale. Dal raffronto tra luglio e marzo 2025 emergono rincari a due cifre per diversi prodotti di largo consumo: mozzarella “fior di latte” +13%, latte scremato +11%, prosciutto crudo +39%, carne fresca +23%, fino al caffè che registra un aumento record del 68%.

Alla scarsità di prodotti locali, con previsioni in forte calo anche per gli ortaggi autunno-vernini (molte aziende hanno rinunciato a trapiantare a causa della mancanza di acqua), si aggiunge il peso crescente dei costi di produzione e della logistica, che arrivano a incidere per circa un terzo sul prezzo finale di frutta e verdura. Un contesto che – sottolinea Coldiretti – favorisce speculazioni lungo la filiera, penalizzando sia agricoltori che consumatori.

Non mancano i rischi legati all’importazione massiccia di prodotti ortofrutticoli da Paesi nordafricani come Egitto, Tunisia e Marocco, spesso privi delle stesse garanzie qualitative e sociali richieste agli agricoltori italiani. Da qui la richiesta di maggiori controlli sull’origine delle merci e l’applicazione del principio di reciprocità, per vietare l’ingresso in Europa a prodotti ottenuti con sostanze vietate o dallo sfruttamento dei lavoratori.

Come risposta, Coldiretti Puglia vede nella vendita diretta in azienda e nelle filiere 100% italiane un’alternativa concreta, in grado di garantire trasparenza e sicurezza alimentare, rafforzando il rapporto tra produttore e consumatore. L’organizzazione agricola giudica positivamente alcune misure contenute nel Dl Agricoltura sulle pratiche sleali, ma chiede un ulteriore passo avanti: stop ai continui sottocosto che impoveriscono le imprese e una più equa remunerazione per chi lavora la terra.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Salute e Medicina

Bari, al Policlinico la prima Masterclass...

Il Policlinico di Bari ospiterà sabato 13 settembre, la prima Masterclass...
- 10 Settembre 2025
Attualità

Allarme siccità in Puglia, Coldiretti: “Scaffali...

La Puglia fa i conti con una delle peggiori crisi idriche...
- 10 Settembre 2025
Attualità

Bari e Conversano si avvicinano di...

Dopo quasi sei anni di attesa, la linea ferroviaria Bari-Putignano torna...
- 10 Settembre 2025
Attualità

Avvistato un raro esemplare di Grampo...

Dopo il delfino avvistato il 7 settembre a Bisceglie, nella giornata...
- 10 Settembre 2025