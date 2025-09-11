Bari, ramo cade nell’ex Manifattura: scatta l’allarme per il verde pubblico

﻿Un ramo di ﻿albero caduto ha attirato l’attenzione di passanti e residenti nel cuore di Bari, all’interno dell’area dell’ex Manifattura Tabacchi. Non è la prima volta che i cittadini segnalano il rischio legato alla scarsa manutenzione del verde urbano: da tempo infatti si lamentano della mancata potatura degli alberi della zona. La denuncia arriva tramite un video pubblicato sui social dal Dirigente Sindacale della Sanità Pubblica, Luigi Cipriani.

Secondo chi vive e frequenta l’area, gli alberi, appesantiti dalla crescita non controllata, diventano veri e propri pericoli, pronti a cedere senza preavviso e a mettere a rischio l’incolumità dei passanti. L’episodio riaccende così il dibattito sulla cura del verde pubblico, evidenziando la necessità di interventi più costanti e programmati per evitare che piccoli incidenti possano trasformarsi in situazioni più gravi.

L’immagine dell’albero a terra, condivisa sui social, testimonia la frustrazione dei residenti, convinti che la sicurezza e la manutenzione del verde urbano siano aspetti troppo spesso trascurati.

Foto Luigi Cipriani﻿