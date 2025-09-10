MERCOLEDì, 10 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,689 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,689 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, al Flacco volano i palloncini: e anche le buone pratiche ambientali

Retake: “Un gesto vietato che rischia di inquinare”. Ma i ragazzi assicurano: "Non erano con elio"

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Settembre 2025 - 15:18
foto scuola mod
  • 37 sec
villaggiodelgusto.com

La campanella suona, gli studenti si radunano sul piazzale e il cielo si riempie di palloncini azzurri. Un momento di festa che però ha scatenato critiche e preoccupazioni. È successo al Liceo Ginnasio Statale “Quinto Orazio Flacco” di Bari, dove l’inizio dell’anno scolastico è stato celebrato con il lancio di palloncini, una pratica che le ordinanze comunali vietano nell’ottica di una città sempre più plastic free.

Questi oggetti, infatti, si trasformano rapidamente in rifiuti che inquinano territorio e mare, con gravi effetti sulla fauna e sulla salute collettiva. «Siamo profondamente rammaricati che un’istituzione scolastica abbia scelto di inaugurare l’anno con un gesto che danneggia l’ambiente e contraddice le regole del Comune di Bari – dichiara Fabrizio Milone, presidente di Retake –. L’educazione ambientale non può restare sulla carta: le scuole devono essere il primo esempio per i cittadini di domani».

L’associazione chiede chiarimenti all’assessora all’Ambiente Elda Perlino e invita le scuole a sostituire questi gesti simbolici con iniziative più sostenibili, per dare un segnale coerente alle nuove generazioni e contribuire davvero alla tutela del pianeta.

Gli studenti assicurano che non si tratta di palloncini ad elio.

Foto Facebook

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Salute e Medicina

Bari, al Policlinico la prima Masterclass...

Il Policlinico di Bari ospiterà sabato 13 settembre, la prima Masterclass...
- 10 Settembre 2025
Attualità

Allarme siccità in Puglia, Coldiretti: “Scaffali...

La Puglia fa i conti con una delle peggiori crisi idriche...
- 10 Settembre 2025
Attualità

Bari e Conversano si avvicinano di...

Dopo quasi sei anni di attesa, la linea ferroviaria Bari-Putignano torna...
- 10 Settembre 2025
Attualità

Avvistato un raro esemplare di Grampo...

Dopo il delfino avvistato il 7 settembre a Bisceglie, nella giornata...
- 10 Settembre 2025