GIOVEDì, 18 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,846 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,846 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

“Maltrattò marito che poi si suicidò”, chiesta condanna a 4 anni

Per maltrattamenti aggravati

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Settembre 2025 - 14:06
procura uffici giudiziari bari
  • 57 sec
villaggiodelgusto.com

La Procura di Bari  ha chiesto la condanna a 4 anni di reclusione, per maltrattamenti aggravati, nei confronti di una 30enne egiziana, finita a processo per gli insulti e le minacce rivolti al marito, un 34enne del Barese che il 10 aprile 2024 si tolse la vita. La donna ha scelto il rito abbreviato. La Procura, nel chiedere la condanna, ha escluso l’aggravante della morte come conseguenza dei maltrattamenti, ma ha confermato l’aggravante dell’aver commesso il fatto in presenza di minori.

Il processo è stato aggiornato al 15 ottobre, data in cui potrebbe già esserci la sentenza. I genitori della vittima, costituitisi parte civile, sono assistiti dagli avvocati Giovanni Ladisi e Fabio Bagnulo. I due si erano conosciuti a Sharm el Sheikh, si erano sposati nel 2019 al Cairo e si erano poi trasferiti in Puglia. I maltrattamenti sarebbero iniziati nel 2021, dopo la nascita della figlia. La donna, come si legge nel capo d’imputazione, avrebbe chiesto al marito soldi, una casa più grande, il trasferimento a Bari e l’avrebbe minacciato ripetutamente di scappare in Egitto con la figlia e di non fargliela più vedere. Lo avrebbe insultato via messaggi e avrebbe trascorso periodi sempre più lunghi in Egitto, dai suoi genitori, con la bambina. In questo modo, avrebbe causato nell’uomo “uno stato di profonda prostrazione psichica e di terrore di non poter più vedere la figlia minore”, a causa del quale – secondo l’accusa – l’uomo decise di togliersi la vita.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Tariffe “gonfiate” , sospesa per un...

A esito dell’istruttoria condotta dal settore Attività produttive, in seguito alla...
- 18 Settembre 2025
Cronaca

“Maltrattò marito che poi si suicidò”,...

La Procura di Bari  ha chiesto la condanna a 4 anni...
- 18 Settembre 2025
Cronaca

Auto in fiamme a Modugno, un...

Poco dopo mezzanotte  nel comune di Casamassima scatta l'allarme per un...
- 18 Settembre 2025
Dalla città

Bari, la statua di San Nicola...

San Nicola visita la 88ª Campionaria Internazionale della Fiera del Levante....
- 18 Settembre 2025