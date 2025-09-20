Poste Italiane spegne di notte 18 uffici postali per contrastare i furti

Poste Italiane comunica che da ieri si è proceduto allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di diciotto uffici postali (vedi elenco allegato) nel territorio della provincia di Bari dalle ore 19 alle 8.30.
Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate.
L’Azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi con i suoi sistemi di protezione/telecamere di ultima generazione/cassaforti certificate, continuerà ad erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali interessati.
|Ufficio
|BARI 3
|BARI 6
|BITONTO
|CASAMASSIMA
|GRAVINA IN PUGLIA
|NOCI
|GIOIA DEL COLLE
|TERLIZZI
|TRIGGIANO
|BARI 8
|MOLFETTA
|BARI 17
|MOLFETTA 3
|BARI 19
|BITONTO 2
|CORATO 2
|MONOPOLI
|GRAVINA IN PUGLIA 1