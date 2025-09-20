SABATO, 20 SETTEMBRE 2025
Anche Bari in marcia per Gaza: sciopero generale il 22 settembre

Corteo dal Molo San Nicola per esprimere solidarietà e chiedere interventi concreti

Pubblicato da: redazione | Sab, 20 Settembre 2025 - 07:43
pace
  33 sec
Bari si prepara a una giornata di mobilitazione per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese e protestare contro la gestione della crisi da parte del Governo italiano. Lunedì 22 settembre, dalle 9:30, il corteo partirà dal Molo San Nicola, per unirsi idealmente alla Global Sumud Flotilla, la grande spedizione umanitaria internazionale che sta cercando di portare aiuti a Gaza.

La protesta nasce dall’allarme per la gravità della situazione a Gaza, dove migliaia di persone vivono sotto assedio e bombardamenti continui, con milioni di sfollati e un’intera popolazione privata dei servizi essenziali. I promotori dell’iniziativa chiedono un intervento più deciso della comunità internazionale e denunciano la mancata presa di posizione del Governo italiano.

Lo sciopero generale mira a fermare simbolicamente la città per sensibilizzare cittadini, istituzioni e media sulla tragedia umanitaria in corso. La mobilitazione vuole anche richiamare l’attenzione sulle conseguenze sociali e lavorative di politiche economiche che, secondo gli organizzatori, stanno aumentando precarietà e difficoltà per i lavoratori italiani.

I partecipanti invitano tutta la cittadinanza a unirsi alla manifestazione, ribadendo che la solidarietà internazionale e la difesa dei diritti umani devono tradursi in azioni concrete.﻿

