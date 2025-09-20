SABATO, 20 SETTEMBRE 2025
Due bagnanti in difficoltà a Monopoli: salvati dalla Guardia Costiera

L'intervento

Pubblicato da: redazione | Sab, 20 Settembre 2025 - 15:43
bagnanti perla nera
  • 43 sec
villaggiodelgusto.com

Si è concluso con un lieto fine uno degli ultimi bagni della stagione per due monopolitani di circa 60 e 70 anni che, dopo aver intrapreso una nuotata da lido Perla nera, giunti davanti a Porto rosso, si sono fatti prendere dal panico a causa delle correnti e dalla forte risacca causata dal mare di greco-levante.

Erano le ore 12:20 quando è giunta una segnalazione di due bagnanti in difficoltà alla sala operativa della Guardia Costiera di Bari che immediatamente dirottava la motovedetta di Monopoli, già in attività di pattugliamento, presso larea del soccorso. In pochi minuti il personale militare individuava i due anziani malcapitati in difficoltà e, dopo non poche difficoltà dovute alle condizioni del mare, li traeva in salvo a bordo rassicurandoli in quanto presi dal panico e prestando le prime cure.

Alle ore 12:55 giunti in porto a Monopoli, considerato lo stato di agitazione e debilitazione fisica, i due bagnanti venivano affidati alle cure del personale del 118 prontamente intervenuto a seguito del coordinamento della sala operativa dalla Guardia Costiera.

Si è conclusa così anche questa giornata di mare di fine stagione, un lieto fine che non deve far abbassare lattenzione a chi va per mare in quanto proprio in questo periodo dellanno i cambiamenti del mare sono molto più repentini.

