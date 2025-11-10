Bari, albero crollato nella pineta San Francesco: “Qui la situazione sta degenerando”

LUNEDì, 10 NOVEMBRE 2025
Pubblicato da: redazione | Lun, 10 Novembre 2025 - 08:36
albero crollato
  • 54 sec

Nella pineta di San Francesco nel corso del weekend è crollato un albero di circa 20 metri. “Era previsto – chiarisce Peppino Milella, presidente associazione IX maggio – nessuno è intervenuto, anche se era evidente che la pavimentazione era alta. Per fortuna non si è fatto male nessuno. Anche se  – conclude Milella, la situazione nel parco sta degenerando giorno per giorno”.

Ringhiere arrugginite o completamente divelte, cancelli sempre aperti con motorini e auto che entrano di notte, ma non solo, anche rifiuti di ogni tipo, chiodi che fuori escono dalle palle panchine e “citofoni” per le emergenze non funzionanti. Siamo a Bari, in particolare alla pineta San Francesco luogo che, raccontano alcuni cittadini “è nel degrado assoluto”.

Basta percorrere gli spazi di quello che un tempo era un luogo frequentato da tanti (e lo è ancora oggi) per rendersi conto dello stato di abbandono in cui verte dopo anni di “assenza di manutenzione”, raccontano alcuni residenti. Le ringhiere sono completamente arrugginite, alcune sono state ricoperte dal nastro rosso per evidenziarne la pericolosità, ma, racconta un cittadino “sono così da mesi”. Non è finita qui, in alcuni punti le ringhiere sono totalmente divelte e inoltre, alcuni alberi “a rischio” sono praticamente a ridosso della pista ciclabile rappresentando un pericolo per chi la utilizza.

Lo scorso 28 marzo 2023 sono stati messi a dimora 150 alberi presso la pineta di San Francesco di Bari, storico parco del capoluogo pugliese.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
