Monopoli – Fasano, 25 pazienti (e tre neonati) nel nuovo ospedale: il trasferimento dal San Giacomo è completato

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Venticinque pazienti trasferiti in meno di cinque ore. Si è conclusa questa mattina, poco dopo le 12, l’operazione di trasloco dall’ospedale San Giacomo al nuovo ospedale Monopoli-Fasano, in contrada Lamalunga-Sant’Antonio d’Ascula. Le operazioni erano iniziate alle 7.30 e si sono svolte senza intoppi, al termine di un lavoro di pianificazione accurata da parte della ASL Bari.

Tra i 25 pazienti trasferiti figurano 19 ricoverati nella vecchia struttura, due provenienti dal pronto soccorso, un paziente complesso ricoverato in Rianimazione e tre neonati, venuti alla luce nelle ultime ore di attività del San Giacomo. A questi ultimi è stato dedicato un trasporto speciale con incubatrice dedicata. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne dallo storico presidio monopolitano al nuovo ospedale, diventando il segno più concreto di una continuità assistenziale che non si è mai interrotta.

Per garantire il trasferimento in condizioni di sicurezza, la ASL Bari ha messo in campo dieci ambulanze dedicate e un team di circa 40 operatori, con una frequenza media di collegamento tra le due strutture di circa quindici minuti. Nei casi clinicamente più delicati, a bordo dell’ambulanza c’era anche un medico di reparto e/o un rianimatore. Sono stati trasferiti i pazienti ricoverati nei reparti di Medicina, Neurologia, Chirurgia generale, Otorinolaringoiatria, Ostetricia e Ginecologia e Pediatria.

Le operazioni sono state seguite in tempo reale da una cabina di regia coordinata dal direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, e dalla direttrice sanitaria Rosella Squicciarini, insieme a direzione medica di Presidio, 118, Sanitaservice, protezione civile e forze dell’ordine. Ad accogliere il primo paziente nella nuova struttura è stato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme all’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia.

“Desidero ringraziare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori della ASL Bari che hanno contribuito a questo risultato, insieme agli operatori del 118, di Sanitaservice, alla Polizia Locale di Monopoli, alla Protezione Civile e a tutte le aziende e i servizi che hanno affiancato l’azienda nella gestione logistica delle operazioni. Oggi abbiamo completato una delle fasi più delicate dell’intero percorso di attivazione del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Ogni paziente è stato seguito con la massima attenzione e professionalità, nel rispetto di un piano costruito nei minimi dettagli. Il buon esito del trasferimento conferma la capacità di lavorare insieme per garantire ai cittadini continuità assistenziale, sicurezza e qualità delle cure”, ha dichiarato il direttore generale Luigi Fruscio.

Da domani, giovedì 11 giugno, alle ore 8, sarà operativo il Pronto Soccorso del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, mentre il San Giacomo cesserà la propria attività. La piena operatività della struttura è prevista per il 15 giugno.