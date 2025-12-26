La magia del Presepe vivente nel centro storico di Cellamare

Il centro storico di Cellamare si prepara a trasformarsi in una piccola Betlemme sotto le stelle. Il 27 e il 30 dicembre e il 5 gennaio (dalle 19 alle 22), il cuore del paese ospiterà l’attesa edizione del Presepe Vivente, un evento che coniuga fede, tradizione popolare e valorizzazione del territorio, organizzato dalla parrocchia della chiesa matrice (Santa Maria Annunziata) e patrocinato dall’amministrazione comunale.

L’atmosfera magica del centro storico farà da cornice a un percorso suggestivo che si snoderà tra vicoli e piazze, riportando i visitatori indietro nel tempo. L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente ricca e curata nei dettagli, grazie all’impegno corale della comunità e delle associazioni locali.

Saranno oltre 70 i figuranti in abiti d’epoca che animeranno il borgo, ridando vita a scene di quotidianità millenaria. Lungo l’itinerario saranno allestiti ben 21 stand complessivi, sapientemente suddivisi per offrire un’esperienza immersiva a 360 gradi. A partire dagli antichi mestieri, i visitatori potranno ammirare da vicino il lavoro dei fabbri, dei falegnami, delle filatrici e dei fornai, riscoprendo gesti e strumenti ormai dimenticati. L’enogastronomia con i punti di ristoro dedicati ai sapori della tradizione locale, dove sarà possibile degustare prodotti tipici che scaldano il cuore e il palato nelle serate invernali, con le tipiche frittelle, caldarroste, pignate di legumi e vino novello. Il fulcro della manifestazione sarà, come sempre, la scena della Natività, ricostruita con estrema cura per invitare alla riflessione e al raccoglimento davanti al mistero della nascita di Gesù.

«Il Presepe Vivente non è solo una rappresentazione religiosa, ma un momento di forte coesione per la nostra comunità», commentano gli organizzatori. «Vedere il centro storico animato da 70 figuranti e dai profumi dei nostri stand è un orgoglio che permette di mostrare il volto più bello e accogliente di Cellamare».

L’evento si terrà nei giorni 27 e 30 dicembre e il 5 gennaio. L’ingresso è aperto dalle 19 alle 22 a tutti i cittadini e ai turisti che vorranno farsi cullare dalla magia del Natale in uno dei contesti più autentici della provincia.