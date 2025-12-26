La magia del Presepe vivente nel centro storico di Cellamare

Il centro storico di Cellamare si prepara a trasformarsi in una piccola Betlemme sotto le stelle. Il 27 e il 30 dicembre e il 5 gennaio (dalle 19 alle 22), il cuore del paese ospiterà l’attesa edizione del Presepe Vivente, un evento che coniuga fede, tradizione popolare e valorizzazione del territorio, organizzato dalla parrocchia della chiesa matrice (Santa Maria Annunziata) e patrocinato dall’amministrazione comunale.
L’atmosfera magica del centro storico farà da cornice a un percorso suggestivo che si snoderà tra vicoli e piazze, riportando i visitatori indietro nel tempo. L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente ricca e curata nei dettagli, grazie all’impegno corale della comunità e delle associazioni locali.
Saranno oltre 70 i figuranti in abiti d’epoca che animeranno il borgo, ridando vita a scene di quotidianità millenaria. Lungo l’itinerario saranno allestiti ben 21 stand complessivi, sapientemente suddivisi per offrire un’esperienza immersiva a 360 gradi. A partire dagli antichi mestieri, i visitatori potranno ammirare da vicino il lavoro dei fabbri, dei falegnami, delle filatrici e dei fornai, riscoprendo gesti e strumenti ormai dimenticati. L’enogastronomia con i punti di ristoro dedicati ai sapori della tradizione locale, dove sarà possibile degustare prodotti tipici che scaldano il cuore e il palato nelle serate invernali, con le tipiche frittelle, caldarroste, pignate di legumi e vino novello. Il fulcro della manifestazione sarà, come sempre, la scena della Natività, ricostruita con estrema cura per invitare alla riflessione e al raccoglimento davanti al mistero della nascita di Gesù.
«Il Presepe Vivente non è solo una rappresentazione religiosa, ma un momento di forte coesione per la nostra comunità», commentano gli organizzatori. «Vedere il centro storico animato da 70 figuranti e dai profumi dei nostri stand è un orgoglio che permette di mostrare il volto più bello e accogliente di Cellamare».
L’evento si terrà nei giorni 27 e 30 dicembre e il 5 gennaio. L’ingresso è aperto dalle 19 alle 22 a tutti i cittadini e ai turisti che vorranno farsi cullare dalla magia del Natale in uno dei contesti più autentici della provincia.
La magia del Presepe vivente nel centro storico di Cellamare
L'appuntamento
Il centro storico di Cellamare si prepara a trasformarsi in una piccola Betlemme sotto le stelle. Il 27 e il 30 dicembre e il 5 gennaio (dalle 19 alle 22), il cuore del paese ospiterà l’attesa edizione del Presepe Vivente, un evento che coniuga fede, tradizione popolare e valorizzazione del territorio, organizzato dalla parrocchia della chiesa matrice (Santa Maria Annunziata) e patrocinato dall’amministrazione comunale.