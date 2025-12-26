Trani si prepara ad accogliere Bennato per la fine dell’anno: ordinanza del sindaco

Trani si prepara ad accogliere Edoardo Bennato per il concerto di fine d’anno in piazza Quercia. Il sindaco ha disposto quindi, con una ordinanza, una serie di divieti.

“Si rileva che l’evento, per la tipologia e le modalità di realizzazione, richiamerà un notevole afflusso di pubblico giovane che potrebbe essere indotto ad un consumo eccessivo di bevande – si legge nel provvedimento – che si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado ed al disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, abbandono di rifiuti e contenitori di alluminio e vetro che se frantumanti possono di fatto costituire fonte di potenziale pericolo, nonché strumenti idonei a minacciare e/o offendere”.

Il provvedimento impone:

Agli esercenti dell’ AREA ARANCIONE, che si occupano di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività commerciali in sede fissa, in forma ambulante e/o attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, nonché ai gestori di distributori automatici “c.d. H.24”, operanti su tutto il territorio comunale, a partire dalle ore 19:00 del giorno 31 Dicembre 2025 e sino alle ore 06:00 del giorno 01 Gennaio 2026:

A. DIVIETO ASSOLUTO di vendita per asporto di bevande alcoliche e non, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine;

B. DIVIETO ASSOLUTO di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici avuto particolare riguardo nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico interessate dall’evento, nonché nelle strade di collegamento e confluenti nella suddetta Piazza;

C. DIVIETO ASSOLUTO a chiunque di introdurre e/o consumare alcolici e/o superalcolici, anche già in proprio possesso, nell’area interessata dall’evento;

D. DIVIETO ASSOLUTO a chiunque di introdurre e consumare bevande alcoliche e non, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine, anche già in proprio possesso, nell’area interessata.

E’ fatto obbligo ai titolari delle attività di somministrazione presenti nelle aree interne al perimetro di sicurezza indicato quale AREA ARANCIONE, di effettuare la somministrazione esclusivamente all’interno dei locali, e/o delle strutture all’uopo debitamente autorizzate;

Per le stesse motivazioni si dispone altresì:

LA RIMOZIONE nelle aree interne al perimetro di sicurezza, di PIAZZA QUERCIA, di tutti gli arredi, del tipo sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere et altri arredi mobili in genere, posti sia su area pubblica/privata a servizio delle attività di somministrazione che presentino strutture NON debitamente chiuse, che dovrà essere effettuata non oltre le ore 20:00 del 31 Dicembre c.a., nonché a cura di AMIU Spa, la rimozione del contenuto e la chiusura dei cestini portarifiuti.

La mancata osservanza dell’ordinanza comporta multe fino a 5mila euro.