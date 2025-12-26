Natale indigesto per gli agricoltori pugliesi tra cartelle e incertezze

C’è chi sotto l’albero ha trovato un dono e chi, invece, una busta che pesa come un macigno. Per migliaia di agricoltori pugliesi il Natale si sta trasformando in un momento di ulteriore preoccupazione, con l’arrivo delle ﻿ingiunzioni di pagamento﻿ dei Consorzi di Bonifica relative alle cartelle del 2018. Un tema che torna ciclicamente e che, ancora una volta, riapre una ferita mai rimarginata nel mondo agricolo regionale.

A rilanciare l’allarme è Gennaro Sicolo, presidente regionale e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, che parla senza giri di parole di una situazione diventata insostenibile. “Come indigesto ‘regalo’ di Natale, a migliaia di agricoltori sono già arrivate o stanno per arrivare dai Consorzi di Bonifica le ingiunzioni di pagamento relative alle cartelle del 2018. Una ulteriore e pesante mazzata che pende come una spada di Damocle sui conti già in grave sofferenza delle nostre imprese agricole, stritolate da una esosa burocrazia che – in questo come in altri casi – non si traduce in servizi erogati ma soltanto nel macigno di un problema che giace irrisolto da anni”.

Secondo Sicolo, il nodo non è solo economico, ma strutturale e politico. Le richieste di pagamento arrivano in un contesto già fragile, segnato da costi crescenti, mercati instabili e margini sempre più ridotti. “Pur nella consapevolezza che, in un certo qual modo, si tratta di ‘atti dovuti’ in ossequio al quadro normativo vigente, chiediamo alla Regione Puglia, anche in questo complicato momento di transizione dovuto al passaggio di consegne ancora in attesa di essere completato, di cercare e di trovare una soluzione-ponte che allevi il profondo disagio vissuto dalle nostre imprese agricole”.

Il presidente regionale di CIA non si ferma alla richiesta di un intervento tampone, ma guarda oltre l’emergenza immediata. “Poi occorrerà, in tempi brevi, che il nuovo corso della Regione Puglia riparta immediatamente e inderogabilmente dal risolvere definitivamente, una volta per tutte, e in un quadro normativo e gestionale certo e trasparente, l’annosa questione relativa ai pagamenti richiesti dai Consorzi di Bonifica per quanto riguarda tutto il pregresso”.

Una questione che Sicolo definisce ormai “infinita”, e che continua a scaricarsi sulle spalle di chi lavora la terra. Da qui l’appello a superare steccati e contrapposizioni, mettendo al centro l’interesse delle imprese agricole. “La questione va chiarita una volta per tutte”, aggiunge, “se necessario anche attraverso il confronto collaborativo tra il Governo nazionale e la nuova giunta regionale che ci auguriamo possa essere ‘varata’ il più presto possibile. Si mettano da parte strumentalizzazioni e divisioni politiche, lo si faccia nell’interesse preminente della salvaguardia e tutela delle imprese agricole, che già stanno affrontando enormi difficoltà dovute a una congiuntura economica sfavorevole e a dinamiche di mercato sempre più penalizzanti”.