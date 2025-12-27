SABATO, 27 DICEMBRE 2025
Trova portafogli con 500 euro a Foggia: migrante lo consegna alla polizia locale

Il comandante della polizia locale: "Troviamo chi, pur non navigando nell'oro, non ci ha pensato su due volte e ha restituito quello che non era suo"

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Dicembre 2025 - 15:30
Trova un portafogli con all’interno oltre 500 euro in contanti e consegna tutto ad una pattuglia della polizia locale. È accaduto a Foggia. Protagonista del ritrovamento un cittadino marocchino di 46 anni, regolare sul territorio italiano e residente nella zona della stazione ferroviaria del capoluogo dauno.
L’uomo si trovava in pieno centro cittadino, in corso Vittorio Emanuele, quando su un marciapiede ha notato il portafoglio che qualcuno aveva smarrito. Lo ha raccolto e lo consegna ad una pattuglia di agenti della polizia locale in servizio nei pressi della stazione. “Ho trovato questo portafogli. Ve lo consegno perché lo possiate riconsegnare al proprietario” – ha detto l’uomo agli agenti -. “Sembra una storia di Natale. Ma è tutto vero. Troviamo chi, pur non navigando nell’oro, non ci ha pensato su due volte e ha restituito quello che non era suo. Un bel gesto”, – spiega il comandante della polizia locale Vincenzo Manzo. Il portafogli – hanno accertato gli agenti – è stato smarrito da un uomo di Napoli a cui verrà riconsegnato domani.

