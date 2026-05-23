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“Azione urgente” nella mail, ma è un falso avviso dell’Agenzia delle Entrate

Nuova truffa online, ecco come difendersi

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Maggio 2026 - 14:27
hacker
  • 2 min

Nuova allerta per una campagna di phishing che sfrutta il nome e il logo dell’Agenzia delle Entrate per tentare di sottrarre dati personali, credenziali bancarie e informazioni sensibili agli utenti attraverso false email di pagamento. A segnalare il fenomeno è la stessa Agenzia delle Entrate, che ha preso le distanze dai messaggi fraudolenti circolati nelle ultime ore e inviati a numerosi contribuenti. Le comunicazioni riportano nell’intestazione riferimenti al Fisco e invitano i destinatari a effettuare presunti adempimenti fiscali urgenti.

Nelle mail compaiono espressioni come “Azione urgente” o richieste immediate di pagamento, utilizzate dai cybercriminali per mettere pressione agli utenti e spingerli a cliccare su link o scaricare allegati senza effettuare verifiche. Secondo quanto reso noto, i messaggi contengono collegamenti che rimandano a siti fraudolenti progettati per rubare dati personali, password, coordinate bancarie o credenziali di accesso.

L’Agenzia delle Entrate ha invitato i cittadini a non cliccare sui link presenti nelle email sospette, a non aprire eventuali allegati e a non fornire informazioni personali o dati bancari. I messaggi, spiegano dall’ente, non sono riconducibili all’amministrazione finanziaria. Tra le raccomandazioni rivolte agli utenti c’è anche quella di eliminare immediatamente le mail sospette e verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni ricevute attraverso i canali ufficiali dell’Agenzia.

Le autorità ricordano inoltre alcune regole base per proteggersi dalle truffe online: mantenere aggiornati antivirus e sistemi di sicurezza, cambiare periodicamente le password dei servizi digitali e diffidare da messaggi che fanno leva sull’urgenza o sulla paura di sanzioni fiscali.

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