Roseto Valfortore non è più isolata: la Regione Puglia sblocca i collegamenti con la Campania

Roseto Valfortore torna a respirare. Dopo settimane di isolamento causato dalla frana dei primi di aprile, la Regione Puglia ha sbloccato la viabilità alternativa che collega il comune dei Monti Dauni con la Campania, restituendo un collegamento essenziale a un territorio rimasto di fatto tagliato fuori.

La svolta è arrivata dopo un incontro operativo convocato a Bari dall’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, al quale hanno partecipato la sindaca di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi, la dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, Barbara Valenzano, e il dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture stradali della Provincia di Foggia, Luciano Follieri.

Il tratto ripristinato dalla Regione ha un valore strategico, soprattutto in questo momento: la SP 130 risulta infatti interrotta anche sul versante campano a causa di ulteriori movimenti franosi. Il collegamento alternativo permetterà inoltre di raggiungere aziende agricole e attività produttive che avevano perso ogni accesso con Roseto Valfortore.

Sul fronte della strada provinciale 130, la Provincia di Foggia si è impegnata a trasmettere la progettazione per i lavori sul tratto colpito dalla frana principale, con una stima di circa un milione e mezzo di euro. Nel mirino anche una seconda frana di minore entità, sempre sulla stessa arteria, nel tratto Tertiveri-Alberona.

“Dal sopralluogo effettuato nelle ore immediatamente successive alla frana dei primi di aprile abbiamo continuato a seguire la situazione senza mai abbassare l’attenzione: nell’incontro abbiamo definito una scansione chiara di responsabilità, priorità e interventi concreti, subito riattivando la viabilità alternativa, mentre si costruisce il percorso amministrativo e progettuale necessario per l’opera più consistente”, ha dichiarato l’assessore regionale.

Nel corso della riunione è stata condivisa anche la necessità di mantenere un coordinamento costante tra gli enti coinvolti, per monitorare l’avanzamento dei lavori e accelerare i tempi degli interventi.﻿