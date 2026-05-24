Bari, finiti i soldi per la manutenzione delle scuole: il Comune corre ai ripari

Terminati i fondi per la manutenzione ordinaria delle scuole di Bari e per assicurare gli interventi la giunta ha dovuto ricorrere ad una variazione urgente del bilancio, spostando 300mila euro dal progetto della rotatoria tra via di Maratona e via Mascagni.

«Gli interventi di riqualificazione e adeguamento delle scuole del territorio dei Municipi 1, 2, 3, 5, risultano finanziati da Entrate derivanti dai contributi Piano Casa per la monetizzazione degli standard – si legge nella delibera di giunta – dette risorse, al momento, sono del tutto insufficienti e non consentono di poter attivare le procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi; occorre pertanto individuare altre fonti di finanziamento mediante apposita variazione di Bilancio».

«Al momento dell’adozione degli atti programmatori non era possibile preventivare la mancanza di fondi derivanti da contributi Piano Casa per la monetizzazione degli standard – si legge ancora nella delibera – si è configurata, pertanto, una situazione del tutto straordinaria e imprevedibile mai accaduta nel recente passato; è di tutta evidenza la necessità di garantire la continuità della manutenzione scolastica per la sicurezza del personale e degli alunni presenti negli edifici scolastici, atteso che i recenti eventi atmosferici, caratterizzati da intense e prolungate precipitazioni e forte vento, hanno ulteriormente accentuato la necessità di intervenire con estrema urgenza mediante opere di riqualificazione sugli edifici scolastici che, in quanto risalenti a diversi decenni fa, presentano, fisiologicamente, numerose problematiche di carattere manutentivo e strutturale».

«Tale situazione non consente, pertanto, di adottare il provvedimento di variazione del Bilancio di previsione mediante gli ordinari strumenti di bilancio, atteso che l’estrema urgenza è motivata dalla necessità di evitare il rischio, non di certo remoto, di dover procedere alla chiusura delle scuole, con tutte le conseguenze del caso», continua ancora la delibera.

La giunta ha deciso quindi di spostare (temporaneamente) i 300mila euro previsti per la progettazione della rotatoria tra viale di Maratona e via Mascagni sul capitolo scuole. Il progetto della rotatoria comunque sarà realizzato e i fondi saranno rimessi in sede di riequilibrio di bilancio a luglio.