Corse clandestine e mezzi irregolari, controlli a tappeto a Bari

Controlli della Polizia Locale di Bari nelle aree periferiche della città per prevenire competizioni motoristiche non autorizzate e verificare la regolarità dei mezzi in circolazione. Le attività, svolte anche in collaborazione con i funzionari della Motorizzazione civile, hanno interessato nello specifico la zona di Mungivacca, i mezzi pesanti e il settore della micromobilità.

Gli agenti sono intervenuti nelle aree perimetrali dello Showville, a Mungivacca, dove hanno intercettato una decina di motociclisti che si stavano radunando per effettuare evoluzioni e prove moto. Dai controlli sono emerse diverse violazioni al Codice della strada. Nei confronti di un motociclista minorenne è stata contestata la violazione dell’articolo 170 del Codice della strada: il giovane, sorpreso mentre effettuava manovre ritenute pericolose per la propria e pubblica incolumità, è stato sanzionato con il fermo amministrativo per 60 giorni dello scooter 125 cc, poi affidato ai genitori.

Venerdì 22 maggio i controlli congiunti tra Polizia Locale e Motorizzazione civile hanno riguardato i mezzi pesanti. Su 20 veicoli controllati sono state accertate 25 violazioni.

Tra queste, una sanzione per tachigrafo digitale non funzionante o non conforme, con ritiro della patente ai fini della sospensione. Contestate inoltre 15 violazioni per inosservanza dei tempi di guida e di riposo e per omesse interruzioni alla guida.

Cinque le sanzioni elevate per il superamento dei limiti di velocità consentiti dal limitatore, mentre altre quattro hanno riguardato l’omesso distacco di lavoratori stranieri presso il Ministero del Lavoro nell’ambito del trasporto transnazionale di merci.

Sabato 23 maggio i controlli si sono concentrati invece sulla micromobilità. Su 15 mezzi verificati, 13 sono risultati irregolari. Nel dettaglio, sono stati controllati due ciclomotori, uno dei quali modificato nelle caratteristiche costruttive, e quattro biciclette a pedalata assistita, due risultate alterate. Irregolari anche alcuni motocicli dotati di silenziatori non omologati e ritenuti eccessivamente rumorosi, circostanza confermata dalle prove fonometriche effettuate dagli agenti.

Sanzioni sono state elevate anche nei confronti di utenti di monopattini privi di contrassegno identificativo o sorpresi a circolare senza casco. La Polizia Locale ha annunciato che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.