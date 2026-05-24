Oltre le polemiche, i turisti premiano Bari. La riscossa della città nelle recensioni dei visitatori

Oltre le polemiche sulla logistica e le lamentele dei residenti, c’è una città che incanta, accoglie e lascia il segno nei cuori dei visitatori. Il boom di presenze registrato nei primi mesi dell’anno a Bari trova infatti una conferma diretta nei feedback ufficiali lasciati dai viaggiatori sulla piattaforma PayTourist del Comune. Tra i commenti emerge il ritratto di una realtà promossa a pieni voti per cibo, ospitalità e persino per l’efficienza dei servizi pubblici. A colpire chi arriva da fuori è innanzitutto l’impatto visivo, l’atmosfera dei vicoli e la bellezza del lungomare, tanto che un turista sottolinea che “la luce e i colori vivi rimangono il ricordo più bello di questa città”.

Non si tratta di un caso isolato, poiché l’autenticità dei residenti e la qualità della ristorazione rimangono i pilastri storici dell’accoglienza locale. Un altro visitatore descrive l’esperienza parlando di “gente amorevole, buoni ristoranti e bella gente”, aggiungendo poi un dettaglio non scontato: “e taxi che funzionano bene”, a dimostrazione di come la percezione dei servizi sia spesso migliore di quanto si tenda a raccontare nei dibattiti cittadini. I giudizi positivi si concentrano molto anche sullo stato di cura del centro urbano e sulla celebre proposta gastronomica. C’è chi racconta che “è la seconda volta che vengo a Bari e la trovo sempre accogliente e pulita”, elogiando anche l'”ottimo cibo”, e chi lancia un invito universale ai futuri viaggiatori: “consiglio vivamente di visitare questa splendida città, di ammirarne i luoghi storici e di assaggiarne la cucina”.

Molti si rammaricano di averci trascorso troppo poco tempo, ammettendo che spera “di tornarci presto”, mentre altri sintetizzano l’esperienza con un lineare “nel complesso è stato bello essere a Bari”. Nel flusso dei commenti c’è spazio anche per i complimenti diretti alla macchina amministrativa per l'”ottimo lavoro da parte di tutto il personale dell’amministrazione comunale e dei responsabili del turismo”, che si chiude con una promessa: “ritornerò con grande gioia”. I dati provvisori sui flussi turistici evidenziano d’altronde che il trend di crescita non si ferma, spinto soprattutto da un forte incremento delle presenze internazionali. Sebbene restino aperti i nodi storici legati alla gestione della movida o ai collegamenti extraurbani, le recensioni reali confermano che il brand cittadino tiene ottimamente il colpo e continua a farsi amare.