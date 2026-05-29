Ciclismo paralimpico, appuntamento domenica sul lungomare di Bari

Annunci

Domenica 31 maggio, lo scenario del Lungomare a Bari si trasformerà nel cuore pulsante del ciclismo paralimpico nazionale per il terzo anno di fila.

L’ASD Scuola di ciclismo Franco Ballerini Bari, da sempre in prima linea nella promozione sociale attraverso lo sport, organizza, in stretta collaborazione con la Fondazione Allianz UMANAMENTE, i Campionati Italiani FISDIR – FCI FAUMCUP.

L’evento, denominato anche “Baripedala Senzabarriere”, rappresenta una prestigiosa gara nazionale a cronometro riservata ad atleti con disabilità intellettive e relazionali, un appuntamento che unisce la parte tecnica-sportiva a un profondo messaggio di inclusione e condivisione.

Da programma ufficiale il fulcro delle attività sarà in largo Giannella, location strategica che ospiterà sia il ritrovo degli atleti (a partire dalle ore 8.00) sia la successiva verifica delle licenze. Il percorso di gara si snoderà lungo un circuito cittadino di 2.5 chilometri, interamente chiuso al traffico per garantire la massima sicurezza.

Gli atleti affronteranno una prova a cronometro con partenze individuali scaglionate a intervalli di un minuto.

La competizione vedrà la partecipazione delle categorie agonistiche, sia maschili sia femminili, suddivise secondo i regolamenti federali: la categoria II1 (atleti con disabilità intellettiva), la categoria II2 (atleti con sindrome di Down) e la categoria II3 (atleti autistici ad alto funzionamento).

Le atlete delle categorie femminili apriranno ufficialmente la sfida al cronometro alle ore 9.30, seguite a scaglioni dalle categorie maschili a partire dalle ore 10.00.

Per garantire un supporto concreto e la totale sicurezza dei partecipanti, il regolamento prevede che i ciclisti che ne abbiano necessità possano essere accompagnati lungo il tracciato da tecnici FCI tesserati.

La manifestazione si concluderà intorno alle ore 12.30 con la cerimonia ufficiale di premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria, alla presenza dell’assessore alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone.

“Lo sport è uno straordinario strumento di inclusione e promozione sociale- commenta Michelangelo Cavone -, e siamo felici di ospitare anche quest’anno la FAUMCAP, che ha esordito a maggio di due anni fa proprio su un circuito allestito sul nostro lungomare per consentire anche agli atleti con disabilità intellettiva di svolgere attività ciclistica in modo agonistico. Questa manifestazione, frutto della collaborazione lungimirante tra Fondazione Allianz UMANA MENTE, Federazione Ciclistica Italiana e Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, non sarebbe possibile senza l’impegno e la passione di Pino Marzano, instancabile operatore sportivo e sociale della nostra città, che ringrazio una volta di più a nome dell’amministrazione comunale”.

“Ospitare la FAUMCUP a Bari è la dimostrazione di come lo sport possa abbattere qualsiasi barriera – dichiara con orgoglio Giuseppe Marzano, presidente dell’ASD Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari -. Ringraziamo la Fondazione Allianz UMANAMENTE, la FISDIR, la FCI e l’amministrazione comunale per la fiducia. Invito tutta la cittadinanza a venire a Largo Giannella per tifare questi straordinari atleti, che incarnano i valori più puri di tutto lo sport in generale”.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, che impatterà sulla viabilità e il traffico con apposita ordinanza la Polizia locale ha predisposto una serie di limitazioni per domenica 31 maggio, come di seguito indicato nel dettaglio:

dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze: lungomare A. Di Crollalanza, tratto compreso tra largo Adua e piazza Diaz; piazza Diaz, lato sinistro nel senso di marcia della carreggiata compresa tra i giardini e gli edifici, prolungamento ideale della via Imbriani e compresa tra via Goffredo Di Crollalanza e via Giandomenico Petroni;

dalle ore 08.00 alle ore 14.00, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il “Divieto di circolazione” sulle seguenti strade e piazze: lungomare A. Di Crollalanza, tratto compreso tra largo Adua e piazza Diaz; piazza Diaz: – carreggiata compresa tra il piazzale L. Giannella ed il passeggiatoio alberato; – traverse comprese tra il prolungamento di via Imbriani e la rotonda di largo L. Giannella; lungomare N. Sauro; piazza A. Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra il lungomare N. Sauro e il prolungamento del cavalcavia G. Garibaldi; via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia ed il lungomare N. Sauro; via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia ed il lungomare N. Sauro; via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia ed il lungomare N. Sauro; via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia ed il lungomare N. Sauro.

Dal provvedimento restrittivo sono esclusi i mezzi utilizzati dagli organizzatori, i mezzi adibiti al soccorso e quelli della Forza Pubblica.