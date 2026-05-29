Spaccio tra Modugno e Bitonto, dieci arresti e chili di droga sequestrati

Annunci

Dieci arresti, ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti sequestrati e numerose persone segnalate alla Prefettura. È il bilancio delle attività antidroga condotte nelle ultime due settimane dai carabinieri della Compagnia di Modugno tra Modugno e Bitonto, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio disposti dal Comando Provinciale di Bari.

I controlli hanno interessato sia le piazze di spaccio nei centri urbani sia presunti punti di stoccaggio della droga, con il supporto delle unità cinofile e dei reparti specializzati dell’Arma. Uno degli interventi più significativi è stato eseguito a Modugno il 20 maggio. Al termine di un servizio di osservazione, i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile, supportati dal cane antidroga “King”, hanno fatto irruzione in un’abitazione che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come base per l’attività di spaccio.

Tre le persone arrestate in flagranza: un uomo di 71 anni e due 33enni conviventi. Nel corso delle perquisizioni, estese anche a un fondo agricolo nella loro disponibilità, i carabinieri hanno sequestrato 389 grammi di marijuana, oltre 90 grammi di hashish e quasi 21 grammi di cocaina, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Nel corso delle indagini sono stati inoltre individuati due acquirenti che, secondo quanto ricostruito dai militari, avevano acquistato droga nella stessa mattinata. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntori. Al termine delle formalità, i due uomini arrestati sono stati condotti nel carcere di Bari, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari.

Parallelamente, i controlli si sono intensificati anche a Bitonto. Nel centro storico, nell’area di San Luca, i carabinieri della Stazione locale, insieme alla Sezione Operativa, al Nucleo Cinofili di Modugno con il cane “Eros” e allo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, hanno arrestato una donna di 43 anni, incensurata. All’interno della sua abitazione sono stati trovati 233 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Durante lo stesso servizio due giovani sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti.

Sempre a Bitonto, nelle zone periferiche della città, i militari hanno arrestato un ventenne fermato mentre viaggiava a bordo di una bicicletta elettrica. Il giovane è stato trovato in possesso di oltre 63 grammi di hashish, dosi già confezionate e diverse quantità di cocaina, altra sostanza rinvenuta anche durante la successiva perquisizione domiciliare. Un ulteriore arresto è scattato nelle vicinanze delle case popolari, dove un servizio di appostamento ha consentito di sorprendere un giovane mentre, secondo l’accusa, stava cedendo marijuana e hashish a due clienti, successivamente identificati e segnalati alla Prefettura.

L’attività dei carabinieri ha riguardato anche l’esecuzione di provvedimenti giudiziari già emessi dall’autorità competente. A Bitonto sono stati rintracciati e arrestati due coniugi di 57 e 56 anni, destinatari di un ordine di carcerazione per reati in materia di stupefacenti commessi nel 2019. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Turi, mentre la donna è stata condotta nella casa circondariale di Trani.

Nello stesso contesto è stato eseguito un provvedimento di detenzione domiciliare nei confronti di un 51enne che deve scontare una pena residua di sette mesi e quindici giorni per spaccio di droga. Arrestato anche un quarantenne che, pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari, era stato trovato lontano dalla propria abitazione, all’interno di un terreno agricolo situato a circa tre chilometri di distanza.I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di contrastare i canali di approvvigionamento e distribuzione degli stupefacenti nell’area metropolitana barese. Si ricorda che tutti i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in sede processuale.