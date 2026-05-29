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Rapine a Molfetta e Corato, arrestato 38enne

Ai danni di farmacie e parafarmacie

Pubblicato da: redazione | Ven, 29 Maggio 2026 - 08:41
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  • 37 sec
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Il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quella località, ha adottato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – eseguita dalla Compagnia Carabinieri di Molfetta lo scorso 9 maggio – nei confronti di un 38enne originario di Terlizzi (BA), essendo emersi a suo carico gravi indizi di colpevolezza (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) in ordine ai delitti di “Rapina aggravata e tentata rapina aggravata” commessi in Molfetta e Corato (BA) nel mese di marzo e aprile 2026.

In particolare le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte consumate dall’indagato, il quale dopo essere entrato all’interno di una farmacia in Molfetta, minacciando il titolare con una bottiglia di birra in vetro, sottraeva dalla cassa la somma contante di 820; Inoltre in data 31 marzo e 2 aprile 2026, adoperando il medesimo modus operandi, consumava altre due rapine in danno di due distinte farmacie/parafarmacie ubicate nel Comune di Corato.

Il provvedimento è stato notificato al prevenuto presso la casa circondariale di Trani, dove lo stesso si trova già ristretto per altra causa.

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