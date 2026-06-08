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Prevenzione del tumore al seno: controlli senologici gratuiti al Municipio 3 di Bari

Ecco quando

Pubblicato da: redazione | Lun, 8 Giugno 2026 - 10:36
08-06-2026 screening Municipio 3 domenica 14 giugno
  • 8 sec
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Domenica 14 giugno, dalle ore 8.30 alle 13.30, presso la sede del Municipio 3 (via Ricchioni 1), sarà possibile effettuare controlli senologici gratuiti. L’iniziativa, voluta dall’associazione “Energia Donna ODV for Breast Unit Asl Bari” e patrocinata dal Municipio, è rivolta a donne di età compresa tra i 40 e i 49 anni o superiore ai 70 anni, che potranno gratuitamente eseguire un controllo senologico con i tecnici e i medici volontari, all’interno dell’ambulatorio mobile dell’associazione “Una stanza per un sorriso”.

“Proseguiamo con la corretta informazione e con la prevenzione in favore delle nostre concittadine – dichiara la presidente del Municipio 3 Luisa Verdoscia-. Grazie al lavoro sinergico con l’associazione Energia Donna ODV mettiamo al centro la salute delle donne, individuando le strategie per prevenire e combattere le malattie oncologiche”.

I posti sono limitati: per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3381512900.

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