A Bari sempre più senzatetto, un cittadino: “Servono azioni più efficaci per mitigare il fenomeno”

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A Bari cresce il fenomeno dei senzatetto, sempre più persone dormono per strada. Alcune per scelta, altre per via di condizioni di estrema povertà. A lanciare l’allarme sono i cittadini che sempre più spesso si ritrovano a segnalare la presenza di persone in difficoltà. In particolare, questa mattina, un residente ha ritrovato una donna a dormire per terra, tra due auto, è accaduto in corso Italia. Un episodio che ha acceso nuovamente i riflettori su quanto accade in città.

“Questa non vuole essere una denuncia specifica – evidenzia il cittadino – in fondo non stava facendo niente di male, se non avere scelto di dormire in una condizione estremamente disagiata per strada. Nel contempo invece è da denunciare la presenza in zona di persone che si aggirano di giorno e di notte ubriache o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, che costituiscono un serio problema sociale e sanitario pubblico e un pericolo per l’incolumità fisica dei residenti, di fronte a possibili e imprevedibili reazioni inconsulte. Pertanto si chiede un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine ed un’azione più efficace delle organizzazioni umanitarie per mitigare il fenomeno da me documentato. La prima impressione avuta è stata quella di un corpo steso a terra ed esanime, ma pochi istanti dopo ha cambiato posizione riprendendo a dormire ponendosi di fianco. Altrimenti avrei chiamato qualcuno per prestargli soccorso o gli accertamenti del caso”, conclude.

Sul tema è intervenuto più volte anche il consigliere Luca Bratta che denuncia da anni le condizioni di degrado della zona. “Chiedo da tempo azioni specifiche per contrastare il degrado – commenta – ma ad oggi nulla è stato fatto, anzi, la situazione è anche peggiorato e lo vediamo anche nel cantiere di corso Italia, nei pressi della stazione dove sul lato destro, in un’area cantierizzata, si sono praticamente accampate decine di persone. Questa non è integrazione, parliamo di esseri umani. Ci ritroviamo ogni giorno davanti all’Area 51 dove persone sostano sui marciapiedi seduti o sdraiati dove addirittura appendono le loro magli e indumenti intimi ad asciugare davanti a tantissimi turisti che percorrono la strada per andare in stazione. Non è un bel vedere, molte volte sono intenti a drogarsi o a bere alcol”, conclude.

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