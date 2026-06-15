Elezioni Ordine Ingegneri Bari: Amoruso indicato come prossimo presidente

Annunci

Le ingegnere e gli ingegneri iscritti all’Ordine della Provincia di Bari hanno scelto la continuità. I 2.173 che si sono recati alle urne hanno preferito la proposta della lista Essere Ingegnere, in linea con la consigliatura uscente, guidata da Umberto Fratino prima e Carlo Contesi poi.

L’esito delle urne ha sancito l’elezione in blocco di tutti i 15 candidati della lista “Essere Ingegnere”: Niki Caccavale, Camilla Casucci, Delio Cota, Leonardo Damiani, Antonella Di Giuro, Filippo Fedele, Ilario Giannico, Maurizio Montalto, Francesco Pepe, Leo Pisani, Beppe Rotondo, Rossella Tedeschi, Mariantonietta Valente e Annalisa Pellegrini. I neo-eletti consiglieri hanno già espresso la loro unanime indicazione, individuando nel prof. ing. Vitantonio Amoruso il prossimo presidente dell’Ordine.

A margine della proclamazione dei risultati, il prof. Vitantonio Amoruso ha espresso profonda gratitudine per il risultato ottenuto: “L’affluenza alla tornata elettorale, in aumento rispetto a quattro anni fa, è il segnale più bello di una categoria viva, unita e consapevole del proprio ruolo sociale e istituzionale. Voglio ringraziare di cuore ciascun iscritto per la fiducia che ha voluto accordarci. È un onore e, al tempo stesso, una responsabilità che sono pronto a ripagare sin da subito con il massimo impegno, lavorando fianco a fianco con i quattordici consiglieri eletti. Saremo l’Ordine di tutti: una casa aperta al confronto, attenta ai bisogni dei professionisti più esperti e pronta a sostenere l’energia e l’innovazione dei giovani colleghi. Un ringraziamento sincero e profondo va a Carlo Contesi e a tutti i consiglieri uscenti per l’eccellente e instancabile lavoro svolto in questi anni. Raccogliamo un’eredità importante, a cominciare dallo straordinario progetto della ‘Casa degli Ingegneri”.

Proprio nei giorni scorsi sono partiti ufficialmente i lavori interni nella nuova e moderna sede di via Amendola 172, al sesto piano dell’Executive Center. Il primo grande impegno operativo sarà, dunque, quello di seguire da vicino il completamento delle opere per inaugurare la struttura, più grande e dotata di un’innovativa sala coworking gratuita per gli iscritti, entro la fine di quest’anno. Con i suoi 780 metri quadri, rappresenterà un vero e proprio hub tecnologico e formativo a disposizione degli oltre 8.100 iscritti della provincia di Bari. Con la consegna dei locali prevista per novembre e il trasferimento fisico programmato a dicembre, il nuovo Consiglio si appresta a inaugurare una stagione di profonda modernizzazione dei servizi ordinistici.

Il passaggio di testimone tra il Consiglio uscente e la nuova governance guidata dal prof. Amoruso avverrà, nel segno della continuità amministrativa, presumibilmente entro due settimane con l’insediamento ufficiale e l’attribuzione formale delle cariche di presidente, vicepresidenti, segretario e tesoriere.